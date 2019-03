Cert este că beneficiarii voturilor au fost PSRM, Partidul Ilan Șor și PD, iar unii au recunoscut în fața camerelor ca li s-au promis și până la 20 de dolari americani pentru votul lor.

„Înaintea scrutinului din 24 februarie, Misiunea OSCE a fost în contact cu autorităţile din stânga Nistrului şi am discutat despre accesul alegătorilor la vot şi ei ne-au asigurat că nu vor împiedica pe nimeni să meargă la vot. Ceea ce am văzut în ziua alegerilor, a fost că nu au fost piedici pentru populaţie. Noi am văzut transport organizat pentru deplasarea populaţiei, însă nu am putut stabili că a fost organizată de cineva anume, pentru a favoriza sau defavoriza o anumită forţă politică”, a declarat Claus Neukirch pentru TVR Moldova.

Peste 37.000 de transnistreni au putut vota în secțiile deschise în stânga Nistrului.