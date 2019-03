O postare în acest sens a scris Ciobanu pe pagina sa de Facebook.

„Prin faptul că Plahotniuc invită la discuții liderii Blocului ACUM DA/PAS, pentru formalizarea unei majorități parlamentare, el recunoaște că are 40 de mandate. 30 ale PDM, chinuite și scoase cu mari fraude, 7 ale penalului Șor și trei ale așa-zișilor independenți.

La câți deputați a cumpărat în legislatura precedentă cred că nu este nicio problemă să-si cumpere încă 11 sau 12 parlamentari. Are experiență, tupeu, bani, doar un fleac îi lipsește, încrederea partenerilor noștri de dezvoltare. Cine se face că nu înțelege sau chiar nu înțelege că pe acest individ îl doare în cot de statul Republica Moldova, orbecăiește prin întuneric.

Plahotniuc are nevoie de putere ca de aer! Fără ea pușcăria știe de dânsul! Pentru mulți ani”, a scris deputata.

Mai mult, dânsa îl provoacă pe Andrian Candu, vicepreședintele PD, să afirme contrariul și să facă public raportul Kroll2, să voteze împreună cu deputații democrați câteva proiectele de lege propuse de ACUM și să anuleze alte proiecte votate în Legislativul trecut.

„Dacă nu am dreptate, atunci aștept finul Candu să facă azi-mâine public Raportul Kroll2, să susțină cei 40 de deputați ai lui nanu votarea în Parlament a câtorva proiecte de legi care ar scoate din captivitate instituțiile statului, ar anula câteva legi, "croite" în mare grabă pentru legalizarea banilor furați, pentru acordarea cetățeniei prin investiții etc., disponibilizarea tuturor angajaților instituțiilor juridice, CEC, ANI, CCA etc. Hai, Plahotniuc, demonstrează că îi vrei binele cetățeanului și că nu vei mai fura”, a conchis Maria Ciobanu în postarea sa.