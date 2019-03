Politicianul spune că toate aceste inițiative au fost făcute publice înainte de propunerile formațiunilor de a forma coaliții și sunt destinate tuturor deputaților nou-aleși, transmite IPN.

În opinia lui Andrei Năstase, blocul ACUM este singura entitate politică ce a venit, pentru prima oară în ce 27 de ani de independență, cu o altă abordare – a venit să spună ce este de făcut și pentru cine. „Nu am ieșit în față să spunem că vrem să facem alianță cu unii sau cu alții. Am venit cu un set de lucruri care sunt necesare pentru această perioadă. Adresantul nostru este fiecare dintre deputați. Noi lor ne-am adresat pentru că vrem sau nu vrem, Curtea Constituțională, controlată de Plahotniuc, a decis să valideze mandatele tuturor”, a declarat Andrei Năstase la emisiunea „Ora expertizei” de la postul de televiziune Jurnal TV.

„Noi vom discuta. Dar vom discuta cu deputații, noi nu mai discutăm așa cum se întâmpla înainte cu liderii de partid și vreo doi din jurul lor și veneau acolo și începeau să facă negocieri. Noi ce avem de negociat? Principiile, valorile, destinul unei țări se negociază?”, se întreabă Andrei Năstase.

Copreședintele blocului ACUM spune că atitudinea socialiștilor a trădat lipsa de sinceritate în demersul lor public. „Eu nu pot să fac nimic la momentul de față decât să insist pe agenda cu care am mers la alegători și pe ceea ce am făcut de-a lungul timpului”, spune politicianul.