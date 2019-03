Ziariștii de investigație Aggelos Provolisianos și Triantis Vangelis, au fost reținuți, miercuri seară, de Poliția de Frontieră la Aeroportul Chișinău, și luați la întrebări mai bine de jumătate de oră, relatează portalul anticoruptie.md.

Aceștia au fost anunțați de polițiști că nu le este permis accesul în țara noastră întrucât nu au acreditare pentru a-și desfășura activitatea jurnalistică.

„A fost doar un control de rutină. După care au fost adresate mai multe întrebări acestor doi jurnaliști pentru a confirma scopul vizitei în R. Moldova și doar atât. Apoi li s-a permis intrarea în R. Moldova”, a declarat pentru Evevnimentul Zilei Moldova, purtătoarea de cuvânt a Poliției de Frontieră, Raisa Novițchi.

Cei doi au fost eliberați abia după implicarea Ambasadei Greciei în Moldova, cu sediul la Kiev.

Jurnaliștii ne-au relatat că în timpul verificării pașapoartelor la Aeroport, au fost întrebați care este scopul aflării lor în Republica Moldova. „Le-am spus că suntem jurnaliști și am venit în scop profesional. Ni s-a spus că nu avem permisiunea să intrăm în Republica Moldova și că avem nevoie de acreditare pentru a desfășura activitate jurnalistică. Apoi am fost invitați într-un oficiu în care am fost reținuți timp de 30-40 de minute”, au declarat jurnaliștii pentru portalul Anticoruptie.md.

Abia după ce l-au contactat pe consulul Republicii Elene la Chișinău, Gheorghe Duca, dar și după ce au anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Greciei despre incident, jurnaliștilor greci li s-a permis să intre în Moldova.„Polițiștii nu și-au cerut scuze. Ne-au zis că de data asta avem noroc să ne permită să intrăm în țară, însă data viitoare vom avea nevoie de acreditare”, au mai precizat Vangelis și Provolisianos.

Reprezentanți ai Poliției de Frontieră de la Aeroportul Chișinău au declarat pentru Anticorupție.md că a fost un control de rutină, cetățenii greci fiind rugați să răspundă la mai multe întrebări.

Aggelos Provolisianos, unul dintre cei doi jurnaliști din Grecia, este invitatul Clubului jurnaliștilor de investigație de joi, 14 martie, cu tema „Dosarul celei mai mari rețele de abuzatori de copii: Justiția din Republica Moldova vs Justiția din Grecia”.