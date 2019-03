„Alegerea speakerului va fi, așa cum are fiecare din actorii politici propria candidatură și noi vom avea propria candidatură pe care o vom înainta. Și construcția actului de guvernare și a majorității în Parlament se va face nu atît în funcție de oamenii care vor fi înaintați în conducerea Parlamentului, inclusiv în Biroul permanent, cît în jurul programelor care vor fi înaintate de fiecare din actori.

Dacă v-ați uitat în pachetul nostru, ideea pe care merge blocul ACUM este votarea in corpore a acestor prevederi, care, din punctul nostru de vedere, trebuie să conducă la anularea votului mixt și declanșarea unei proceduri de alegeri anticipate în baza unui sistem de vot corect" , a declarat Octavian Țîcu la Europa Liberă.În opinia lui Țîcu, toate cele trei partide importante care au ajuns în Parlament au șanse egale de a ajunge la guvernare. „Noi nu am vorbit despre statutul de a fi în opoziție.

La momentul actual, toate cele trei partide importante care au acces în Parlament au șanse egale, fiecare a venit cu oferta sa politică. Prin urmare, șansele sînt egale, mingea e în terenul fiecăruia și fiecare din actorii politici își dispută această șansă de a fi la guvernare, pentru că cea mai dificilă, probabil, este poziția Partidului Democrat care, pe de o parte, așa cum au spus europenii, nu vor putea face un Guvern din transfugi, pe de altă parte, o asociere cu Partidul Socialiștilor înseamnă sfîrșitul credibilității atît în Vest mai ales, cît și în fața propriului electorat”, a mai spus Octavian Țîcu.