Deputatul blocului ACUM Platforma DA și PAS, Dumitru Alaiba, pune sub semnul întrebării secretizarea raportului Kroll 2, privind frauda din sistemul financiar-bancar moldovenesc, declarând că un alt nume decât cel al primarului de Orhei, Ilan Șor, este ținut în secret.

Mai exact, Alaiba este de părere că raportul este secretizat întrucât în el ar figura liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc.

„Raportul deplin Kroll 2 e ținut sub șapte lacăte și nimeni nu are acces la el, de parcă ar fi codurile de lansare a bombei atomice. Ceva îmi spune că nu numele lui Ilan Șor este ținut secret în raportul Kroll 2, ci un alt nume.

Puține nume sunt păzite atât de bine și atât de mult în țara noastră. De obicei toate ”secretele” se află mult mai repede. La Kroll 2 – stabilitate, nici o scurgere deja câțiva ani”, opinează Alaiba.

Deputatul spune că „cu atâta înverșunare ar putea fi păzit numele Vladimir Plahotniuc, iar guvernarea are o singură metodă să demonstreze opusul, și anume să publice raportul Kroll 2 neredactat.

„Blocul ACUM a promis în campanie că vom obține publicarea raportului Kroll 2. O să solicităm și o să obținem asta. Publicarea raportului Kroll 2 e un pas important și pentru declanșarea sancțiunilor personale la nivel internațional. E un document în baza căruia vom duce o muncă de convingere cu partenerii externi. Ce ziceți dacă mai băgăm și o lege? Dacă ești ”om onest” menționat în raportul Kroll (1 sau 2), atunci nu ai dreptul să deții funcții de demnitate publică pentru următorii 30 de ani. Iar dacă deja ești parlamentar (ești deja ales al poporului și noi, spre deosebire de ei, nu anulăm votul popular pentru că așa ne place), atunci ți se retrage imediat imunitatea”, mai spune Dumitru Alaiba.

După ce Banca Națională a Moldova a primit raportul Kroll 2, vicepreședintele PDM, pe atunci președinte al Parlamentului, Andrian Candu, dar și prim-ministrul PAvel Filip au declarat de mai multe ori că raportul nu va fi făcut public, pe motiv că ar perturba dosarele în derulare. Mai mult, Filip a apreciat că 90% din persoanele care figurează în raport ar fi „oneste”.