„O țară guvernată de grupuri oligarhice, după metodele Kremlinului, în care se construieşte o verticală a puterii de tip putinist, nu mai poate merge pe calea europeană, iar o guvernare deghizată PD-PSRM va însemna că R. Moldova va continua să se îndepărteze de UE”, a declarat, într-un interviu acordat pentru Jurnaliştii.ro preşedinta PAS, deputata Maia Sandu.

Președinta PAS a menționat că Blocul „ACUM” nu va face coaliție cu PD, chiar dacă ultimii au propus funcția de premier opoziției de dreapta.

„PAS pe care-l reprezint şi colegii noştri de la Platforma „Demnitate şi Adevăr” au apărut în viaţa politică ca expresie a nemulţumirii cetăţenilor faţă de modul în care grupările oligarhice, conduse de Plahotniuc, au pus stăpânire pe R. Moldova. Iată de ce, de nenumărate ori, am declarat că nu vom face alianță cu cei care au capturat și au lichidat statul de drept. Noi ne-am angajat să eliberăm țara de acest regim şi am primit votul cetăţenilor anume în acest scop. PD știe acest lucru și a lansat invitația către Blocul ACUM mai mult de ochii lumii, fiind conştienţi de refuz şi doar pentru a-și putea justifica ulterior alianța cu PSRM”, a spus politiciana.

Întrebată ce șansă are R. Moldova să rămână pe drumul european, Maia Sandu a spus: „Din păcate, R. Moldova nu mai este pe drumul european. Retorica fals-europeană a celor care au uzurpat puterea poate mai funcționează pentru anumiți actori externi, inclusiv de la București, dar nu și pentru cetățenii R. Moldova. O guvernare PD-PSRM pe față sau una deghizată (prin transfugi) va însemna că R. Moldova va continua să se îndepărteze de UE și de valorile ei de bază: democrație, stat de drept, libertăţi, drepturile omului şi dezvoltare durabilă”.

Deputata Maia Sandu a mai adăugat că nu-l ia în serios pe Igor Dodon, care a declarat că nu va admite o coaliție formată din transfugi.

„Nu trebuie să luăm în serios toate declarațiile lui Dodon. El a mai făcut promisiuni în trecut pe care le-a încălcat (de exemplu, promisiunea de a nu schimba sistemul electoral). Prin această declaraţie el, aparent, doreşte ca la baza noii alianţe de guvernare să stea soluţiile politice, angajamentele asumate ale partidelor şi se distanţează de metodele murdare de corupere a deputaţilor. O alianţă asumată, făţişă, dintre PD şi PSRM ar lovi în imaginea socialiştilor. Iată de ce nu trebuie exclus scenariul în care PD, pentru a salva aparenţele, va „împrumuta” deputați de la socialiști”, a punctat sursa citată.

Maia Sandu a mai spus că Blocul „ACUM” este pregătit pentru alegeri anticipate, în cazul în care nu va fi formată o majoritate parlamentară. „Bineînțeles că suntem pregătiți și pentru anticipate. Dar Blocul „ACUM” a prezentat un șir de inițiative legislative menite să elibereze instituțiile statului din captivitate și să modifice sistemul electoral pentru a asigura alegeri libere și corecte. Rusia va susține în continuare forțele politice care urmăresc aceleași obiective ca și ea, și anume să țină R. Moldova într-o zonă gri, împotmolită în corupţie şi sărăcie, fără nicio șansă de a se apropia de UE”.

În cadrul aceluiași interviu, Maia Sandu a spus ce ar trebui să facă România pentru R. Moldova în contextul actual, mai ales că deține Președinția UE. „În primul rând, e timpul ca statul român să aibă o politică articulată şi fermă faţă de R. Moldova, o politică care ar reieşi din statutul său de stat-membru al UE. Autoritățile din România ar trebui să înceteze sprijinul pentru forțele oligarhice de la Chișinău, să susțină politica UE în dialogul cu autoritățile de aici și să folosească toate pârghiile pentru a nu permite alunecarea R. Moldova în dictatură”, a conchis lidera PAS.