În opinia ei, o eventuală coaliție dintre PSRM și PDM nu ar putea obține acest lucru, transmite IPN.

„Noi suntem siguri pentru că noi am discutat despre acest lucru, avem susținere. Noi am fost la Bruxelles și am întrebat cât de repede această finanțare poate fi deblocată. Aceasta nu a fost o simplă convorbire, dar sunt lucruri serioase”, a menționat Maia Sandu.

În opinia ei, „dacă nimeni dintre ceilalți deputați nu vor dori să elibereze statul, să revină la sistemul proporțional, probabil vor avea loc alegeri anticipate în urma cărora vor avea de pierdut atât blocul ACUM, cât și socialiștii. În acest caz, democrații vor avea doar de câștigat de pe urma acestor lucruri”, a afirmat politiciana.

Jurnalistul Vladimir Soloviov consideră că după întrevederea socialiștilor cu democrații la Președinție, s-a observat conturul unei coaliții dintre PDM și PSRM. Potrivit lui, primul pas a fost făcut prin declarațiile pe care le-au făcut liderii celor două formațiuni în care au spus că există divergențe, dar au și puncte comune. „Este evident că toate acestea au fost făcute ca o etapă pregătitoare”, este de părere jurnalistul. Potrivit lui, dacă se va ajunge la o coaliție dintre PDM și PSRM va fi clar săptămâna viitoare „după ce Igor Dodon se va întoarce de la Moscova”.