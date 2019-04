PSRM nu dorește alegeri anticipate, dar dacă nu se va ajunge la un numitor comun cu ACUM, acest scenariu nu poate fi exclus. De cealaltă parte, Blocul ACUM consideră alegerile anticipate în baza sistemului de vot mixt ca fiind „o cale foarte periculoasă pentru Republica Moldova”. Poziția ACUM este că există soluții pentru a rezolva mai multe probleme ce țin de dezoligarhizare, în acest Parlament. Și pentru aceasta nu e nevoie de majoritate parlamentară sau de coaliție, este nevoie de voință politică. Sunt poziții expuse, joi, la primele discuții în format bilateral ACUM-PSRM, relatează IPN.

După discuții, secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban, a constatat o rigiditate absolută din partea reprezentanților Blocului ACUM. „Am spus că suntem gata să examinăm tot ce au zis ei, am spus ce nu am fi gata să examinăm (Legea Magnitsky n.r.), și am vrut să aflăm poziția lor vizavi de coaliția majoritară – singurul lucru posibil pentru a iniția și a avansa în crearea unei guvernări stabile în Republica Moldova”, a declarat Ion Ceban.

Secretarului pentru ideologie al socialiștilor a apreciat ca fiind surprinzător și regretabil faptul că Blocul ACUM, cu 26 de mandate de deputat, insistă și pe funcția de președinte a Parlamentului, și pe cea de premier. Socialiștii sunt flexibili să discute proiectele înregistrate de ACUM, dar vor să se țină cont și de propunerile pe care le-au lansat. „Nu vrem să fie înlocuite toate proiectele lor de legi cu ale noastre, noi am venit să le completăm, dar vrem să se țină cont și de opinia noastră”, a declarat Ion Ceban. PSRM va decide cum va acționa mai departe, vineri, la ședință Consiliului Republican al formațiunii.

Întrebat despre concesiile pe care este să le facă Blocul ACUM, Alexandru Slusari, vicepreședinte PPPDA, a spus că este important să se înțeleagă care este punctul de pornire în acest dialog. Partajarea funcțiilor este secundară. „Dacă noi vedem această deschidere pentru a vota pachetul de legi, posibil și altele vor fi propuse, posibil și ei au ceva, atunci noi putem să discutăm cum să formăm organele de conducere ale Parlamentului, mai ales că comisiile, Biroul permanent pot fi formate conform principiului proporționalității”, a declarat Alexandru Slusari.

Cât privește proiectele socialiștilor, reprezentanții ACUM s-au declarat deschiși să le examineze pe cele „care nu dezbină societatea”. Alexandru Slusari a subliniat că discuțiile de astăzi nu au fost negocieri. A fost o întâlnire de precizare a pozițiilor. Așteptările pe care Blocul ACUM le are de la PSRM este să anunțe tranșant că nu va face coaliție cu PDM și că „este gata să lupte cu acest regim mafiot”.

Un alt reprezentant al Blocului, vicepreședintele PAS, Mihai Popşoi, a declarat că pentru ACUM pachetul de dezoligarhizare este principal, „pentru că acest lucru și-l doresc toți cetățenii țării: să scape țara de Plahotniuc”. „Or, o coaliție, așa cum au insistat de câteva ori colegii din PSRM, nu putem discuta, din diferența noastră programatică. Și pe undeva ne pune în gardă această insistență a PSRM vizavi de o eventuală coaliție și partajări de funcții”, a mai spus Mihai Popşoi.

Potrivit lui, se poate încerca votarea Declaraței politice cu privire la capturarea statului și fără existența unui președinte de Parlament, după care se alege șeful legislativului, se formează organele Parlamentului și să se purceadă la votarea pachetelor de legi a ambelor părți. „Legislația pe alocuri este ambiguă. Dar dacă ajungem la un consens cu PSRM pe un pachet anti-oligarhic comun, restul lucrurilor se vor rezolva destul de rapid”, a conchis vicepreședintele PAS.