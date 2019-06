„Vă comunicăm că astăzi am avut o primă discuție cu reprezentanții PSRM. Am exprimat punctul de vedere al blocului ACUM despre cum putem începe procesul de eliberare a statului din captivitate, cum putem face anume ca Parlamentul să devină funcțional și să votăm pachetul de legi privind „dezoligarhizarea”.

Cei din PSRM ne-au vorbit despre pozițiile lor și acum mergem să discutăm cu fracțiunile blocului ACUM despre aceste poziții. Am convenit să avem o discuție în această după-amiază” a spus Maia Sandu.

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a vorbit despre necesitatea continuării vectorului european de dezvoltare a R. Moldova și despre concluziile convorbirilor cu reprezentanții UE, SUA și Rusia, prezenți luni la Chișinău.

„Într-un final, socialiștii au dat curs invitațiilor noastre de a se exprima pe marginea propunerilor noastre de dezoligarhizare a statului. Le-am adus la cunoștință celor care reprezintă astăzi fracțiunea PSRM că există riscuri iminente ca R. Moldova să piardă acordul cu FMI, iar asta ar conduce la imposibilitatea de dezghețare a asistenței financiare externe europene.

Le-am adus la cunoștință faptul că acest blocaj artificial face rău oamenilor și că este nevoie ca în R. Moldova să existe un Parlamentul funcțional cu structurile alese care să demareze procesul de dezoligarhizare a statului de eliberare a statului din captivitatea lui Vlad Plahotniuc.

I-am îndemnat să se includă în acestă luptă cu mafia, cu oligarhia, în lupta noastră cu corupția, sărăcia și exodul la care este supusă populația R. Moldova. Am reiterat pozițiile noastre ferme vectorul de dezvoltare a R. Moldova, vorbind deschis despre Parteneriatul Estic și despre Acordul de Asociere și necesitatea de implementare a acesteia.

Le-am reiterat care sunt opțiunile noastre cu statele din vecinătate. Bineînțeles, s-a avut în vedere și discuțiile de ieri pe care le-am purtat cu înalții oficiali din UE, SUA și Rusia”, a declarat Andrei Năstase, liderul PPDA.

Lidera socialiștilor, Zinaida Greceanîi, a declarat că pozițiile părților au fost „foarte rigide” în cadrul discuțiilor.

„Noi, socialiștii, am avut astăzi discuții cu cei din blocul ACUM. Ne-am expus pozițiile și am luat act reciproc. Ei au mers să se consulte cu fracțiunile lor. Noi mergem de asemenea să consultăm fracțiunea noastră. Apoi venim și vedem ce facem mai departe. Pozițiile sunt foarte rigide și am văzut că este o deschidere și vom vedea ce va urma. După masă vom face alte declarații și vom vedea care va fi finalitatea. Mizele noastre sunt clare”, a declarat lidera PSRM, Zinaida Greceanîi.

Blocul ACUM și reprezentații PSRM s-au întâlnit marți dimineață pentru a purta discuții pentru deblocarea crizei politice din R. Moldova, cauzată de diferențele de opinii privind criteriile formării unei majorități parlamentare, după alegerile din 24 februarie.