„În timp ce alții trageau de timp, noi am stat ore întregi singuri, în sălile Parlamentului, așteptându-i pe socialiști la discuții, așa cum am făcut și astăzi, în cel din urmă ceas. Am înțeles și asumat importanța deciziilor noastre, am încercat să negociem soluții, dar niciodată principii. Iată că, după doar o singură întâlnire făcută publică cu PD, suntem înștiințați că astăzi vom afla care va fi viitorul Moldovei și al oamenilor săi! (...) Vom afla astăzi ce-și doresc socialiștii și președintele Dodon - își doresc ce-și doresc cetățenii sau ceea ce-și dorește Plahotniuc în detrimentul lor - puterea absolută, libertatea, iar astea înseamnă conservarea corupției, cresterea sărăciei și a exodului. Iar pentru toate astea este gata pentru orice formă de violență. Îndemn pe toți cei forțați să facă animație și figurație pentru instalarea unui dictator sinistru, să aleagă demisiile colective și rămânerea acasă decât umilința de rog”, a scris liderul PPDA pe Facebook.

Menționăm că Blocul ACUM au așteptat în această dimineață aproape două ore ca să vină socialiștii la discuții. Reprezentanții PSRM au spus că nu au venti deoarece au așteptat o declarație comună din partea PAS și PPDA referitor la votarea unui președinte al Parlamentului din partea socialiștilor, deoarece pozițiile acestor formațiuni „au mai multe divergențe”. Socialiștii au discutat tot în această dimineață cu PDM referitor la crearea unei majorități parlamentare.