Dacă nu există această credibilitate, nu se știe dacă celelalte lucruri mai contează. De această părere este președintele Partidului Acțiunea Democratică, Mihai Godea, exprimată în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova, scrie IPN.

„În condițiile în care Constituția nu are un garant, nu are o instituție care să aplice și să protejeze Legea supremă, atunci întregul sistem politic din Republica Moldova este pus sub semnul întrebării.

Mihai Godea spune că una din două decizii CC le-a luat sub presiune – ori decizia legată de termenul privind expirarea termenului de formare a majorității parlamentare și declararea neconstituțională a acesteia, ori cea prin care și-a anulat propriile hotărâri. „Respectiv, nu știu cât de credibilă mai este Curtea Constituțională. Trebuia să existe un țap ispășitor și aceasta a fost Înalta Curte, dar a fost o mare eroare ca anume această instituție să fie în postura respectivă, indiferent cine a generat aceste situații”, spune politicianul.

Juristul Partidului Socialiștilor, Fadei Nagacevschi, consideră că, prin acțiunile sale, Curtea Constituțională a declarat război poporului pentru că Parlamentul Republicii Moldova este expresia poporului. Potrivit lui, cel mai grav este faptul că CC a interzis legislativului să emită legi și hotărâri.

„Deci, CC a lipsit de capacitate de exercițiu Parlamentul Republicii Moldova, în opinia lor, până se vor valida mandatele următorului legislativ. De facto, noi am fost lipsiți de Parlament începând cu data de 8 iunie. Lipsind de Parlament o republică, tu suspenzi republica pentru că o republică parlamentară nu poate să existe fără legislativ”, a declarat juristul. În opinia lui, acesta este un atentat la bazele statului de drept.

Comentatorul politic Victor Ciobanu susține că până la această oră membrii Curții Constituționale trebuiau să-și prezinte demisiile. Potrivit lui, în ultima vreme instituția s-a postat ca o Curte „anticonstituțională” și ca o filială a Partidului Democrat. „Aceasta a fost postura acestei instituții în care cinci magistrați sunt foști membri ai PDM care au executat toate comenzile politice, lucrau, practic de la telecomandă. Eu cred că este nu doar o rușine națională, este o rușine internațională”, consideră Victor Ciobanu.

Curtea Constituțională și-a anulat mai multe decizii pe care le-a adoptat în perioada 7-9 iunie curent. Acestea se refereau la termenul după care putea fi dizolvat noul Parlament de către șeful statului, la declararea neconstituțională a majorității parlamentare și investirea noului Guvern.