Analistul politic Vladimir Socor, de la Fundația Jamestown din Statele Unite, consideră că Parteneriatul temporar între PSRM şi Blocul ACUM ar fi bine să se menţină pe întreaga durată a legislaturii de patru ani pentru că Moldova are nevoie de stabilitate, „iar sistemul construit de Vlad Plahotniuc trebuie demontat”.

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, analistul a subliniat că Republica Moldova are nevoie de stabilitate, nu are nevoie de frământări, nu are nevoie de o suprapolitizare artificială a populaţiei, scrie IPN.

„Guvernarea şi populaţia au cu totul alte griji decât cele de a se afla mereu în alegeri şi în stare de schimbare a guvernului sau a parlamentului. E nevoie de stabilitate şi e nevoie de demontarea sistemului domnului Plahotniuc”, a notat analistul.

Întrebat ce crede despre o eventuală întrevedere a premierului cu liderii de la Kremlin şi dacă acest lucru ar putea ştirbi din imaginea pro-occidentală a Maiei Sandu, Vladimir Socor consideră că nu ar ştirbi deloc. În opinia sa, relaţia între Moldova şi Rusia trebuie să fie normalizată. Normalizare înseamnă redeschiderea relaţiilor economice în beneficiul Republicii Moldova.

Potrivit analistului, această redeschidere nu trebuie să devină monopolul politic al PSRM sau al lui Igor Dodon. De asemenea, în opinia analistului, normalizarea înseamnă continuarea demersurilor pentru evacuarea trupelor ruseşti din regiunea transnistreană, nu înseamnă câtuși de puțin că aceste demersuri trebuie să înceteze.

Referindu-se la informaţiile precum că liderii unor partide ar fi plecat din ţară, Vladimir Socor a spus că liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, „amenință să se întoarcă şi chiar să se răzbune”.

„De aceea, este cu atât mai importantă demontarea sistemului pe care l-a înființat domnul Plahotniuc începând cu 2009, 2010. Curtea Constituţională, Procuratura, sistemul judecătoresc, fluxurile financiare, finanţele particulare ale domnului Plahotniuc, mass-media, holdingul d. Plahotniuc, armatele de bloggeri şi de trolli întreţinute de domnul Plahotniuc – toate aceste lucruri trebuie să fie demontate de către noua putere înainte ca d. Plahotniuc să poată să încerce să-şi ia revanşa”, a declarat analistul.

Cât despre relaţia pe care o să o vrea să o aibă în continuare SUA şi UE cu Republica Moldova, analistul consideră că SUA şi UE trebuie să fie conștiente că în Moldova s-a încheiat un ciclu care a durat zece ani, ciclu care a început în 2009 cu venirea la putere a unei guvernări pretins pro-europene.

Potrivit lui, „o parte a acelei guvernări era într-adevăr pro-europeană, dar acea parte a fost înfrântă în lupta politică internă, a fost înfrântă de către gruparea lui Vlad Plahotniuc şi rețeaua dânsului de influență. Acum se în cheie un ciclu de zece ani. R. Moldova are şansa de a continua politica de modernizare şi de europenizare în realitate şi nu numai în vorbe şi fără componente geopolitice”.