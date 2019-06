În acest sens, după zvonurile că Plahotniuc s-ar afla în Miami, diplomatul dă asigurări că deputatul democrat are cele mai mari șanse să fie extrădat în țara sa de origine.

„Nu am avut nicio înțelegere între SUA și Plahotniuc, dacă e să vorbim despre tranziția democratică în RM nu am avut niciun acord, ca de exemplu dacă ar fi plecat, ar fi existat un program de protecție, nu, nu am avut așa acorduri”, a declarat ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV.

După ce zilele trecute, fostul premier Ion Sturza spunea că Vlad Plahotniuc s-ar afla în Miami, Statele Unite, și că ar avea „de mult interese de business acolo”, diplomatul spune că extrădarea lui Vlad Plahotniuc din SUA este „în totalitate posibilă”.

„Acest lucru e în totalitate posibil, sigur că nu pot depăși aici sistemul nostru juridic, dacă guvernul din SUA va primi această solicitare de extrădare atunci SUA va analiza această solicitare în baza analizei fondului cauzei. Nu a fost nicio întelegere, se va baza pe fondul cauzei și dacă aceasta va duce la concluzia că aceasta persoană va trebui să fie extrădată în țara sa de origine, acest lucru se poate întămpla”, a mai adăugat Dereck J. Hogan, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.

Amintim că Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, și democratul Constantin Țuțu sunt anchetați în Federația Rusă pentru trafic de droguri, într-un dosar care a început încă în anul 2012. În această schemă sunt implicate persoane din RM și Spania.

Vlad Plahotniuc este plecat din Republica Moldova aproximativ din ziua când Guvernul Filip și-a anunțat demisia. Potrivit unui comunicat al PDM, Vlad Plahotniuc a plecat din Republica Moldova pentu câteva zile pentru a-și vedea familia, fără a menționa țara destinație. Ulterior, Plahotniuc a scris că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”.

Potrivit lui Andrei Năstase, Vlad Plahotniuc ar fi părăsit Republica Moldova prin Ucraina și ulterior a plecat spre Londra.