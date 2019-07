„Aud în spațiul public un argument contra publicării versiunii integrale a raportului Kroll-2: faptul că asta ar prejudicia efortul de recuperare a banilor furați. Că i-am speria pe criminali și ei s-ar pune pe ascuns banii. Nu prea înțeleg cum anume.

Criminalii știu ce este în raportul Kroll-2, ei știu ce a găsit Kroll și știu ce știe BNM, CNA, Procuratura Generală. Criminalii își ascund banii acum anume în funcție de ce știe statul nostru. Ei știu ce știm noi, iar noi știm ce știu ei că noi știm”, se arată într-o postare a lui Alaiba pe pagina sa de Facebook.

Deputatul a subliniat faptul că publicarea raportului Kroll-2 nu-i va ajuta să-și ascundă banii mai bine. „Dimpotrivă, va crește presiunea pe unele persoane și companiile afiliate lor, astfel încât s-ar putea unele bănci sau parteneri să refuze să facă afaceri cu ei (și poate chiar să informeze autoritățile despre unele chestii).

Publicând raportul, am crește transparența procesului și am informa cetățenii noștri despre ”oamenii onești” din document. După ce au fost furați atât de dur, oamenii noștri merită măcar să-și știe eroii. Am crește ”vizibilitatea” celor implicați (pentru că, este posibil, chiar în aceste clipe, cineva vinde o vilă sau un iaht fără să știe că acceptă bani furați). Afară de asta, o publicitate a procesului ne va ajuta să promovăm în fața comunității internaționale ideea sancțiunilor personale contra unor indivizi ce suferă de cleptomanie cronică. Asta a fost și una din promisiunile mele de campanie.

Dar principalul argument - am promis în campania electorală să publicăm raportul Kroll-2 complet”, a conchis Alaiba.

Potrivit deputatului Andrian Candu, datele din raportul Kroll 2 nu pot fi publicate, deoarece acestea nu ar mai putea fi folosite atunci în instanța de judecată. Spre deosebire de raportul Kroll 2, primul raport era unul „de documentare”, motiv pentru care a putut fi publicat, spune Candu.