Într-o conferință de presă susținută alături șeful echipei de experți a Fondului Monetar Internațional, aflată la Chișinău, Maia Sandu a declarat că actualul Guvern, inclusiv prin memorandumul cu FMI, este angajat să lupte cu toți cei care trebuiau să plătească impozite și nu au plătit. „Aceștia, făcând milioane, sute de milioane și miliarde, au evitat bugetul de stat, din acest motiv nu avem suficienți bani ca să plătim pensii demne, nu avem suficienți bani ca să plătim salarii la medici și la profesori”, a declarat șefa cabinetului de miniștri.

Întrebată despre proiectul care extinde până în 2022 dreptul de a activa în bază de patentă de întreprinzător, premierul a menționat că aceasta urmează să fie discutat cu toate părțile interesate. „Această lege vine să creeze condiții bune pentru cei care sunt implicați în activități comerciale, în special categoria de oameni foarte săraci. În acești trei ani de zile, cât am mers prin țară și am vorbit cu oamenii, am întâlnit bătrâne de 80 de ani care stăteau în piață să vândă ceva și care câștigă, probabil, nu mai mult de 50-100 de lei pe săptămână, ca să-și suplimenteze venitul foarte mic”, a spus Maia Sandu.

În opinia sa, nu este foarte corect să le ceri acestor oameni să se conformeze unor condiții foarte sofisticate – să elibereze bonuri etc. Șefa executivului a spus că oameni foarte săraci sunt nevoiți să practice astfel de activități ca să supraviețuiască până vor fi corectate toate lucrurile care s-au întâmplat în economie, în fondul social și până le va fi asigurată o pensie demnă. Potrivit premierului, acolo unde patenta este folosită pentru evaziune fiscală, de către persoane care pot plăti aceste impozite, acolo vor fi luate măsuri. „Zic să începem să luptăm cu evaziunea fiscală acolo unde se învârt sute de milioane și nu se plătesc impozite. Asta este o politică corectă din partea statului”, a declarat Maia Sandu.

Șeful echipei de experți a FMI, Ruben Atoyan,a menționat că experții au ajuns la un acord în privința măsurilor bugetar-fiscale necesare pentru a neutraliza devierile de la politicile convenite, cauzate de adoptarea pachetului de inițiative fiscale, amnistiei capitalului și amnistiei fiscale, care au subminat obiectivele programului cu FMI și au dus la creșterea presiunilor asupra bugetului de stat. Autoritățile planifică să aprobe o rectificare adecvată a bugetului pentru anul 2019, în vederea reducerii vulnerabilităților bugetar-fiscale, fără a fi prejudiciate cheltuielile sociale prioritare.