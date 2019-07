„O parte din sistem luptă cu CSM. Unii sunt vizați, unii apropiați de cei vizați, se manipulează cu opinia publică. Ce vor? De exemplu, mie un judecător mi-a spus ideea că ar fi bine să convocăm o adunare (n.r. adunare generală a magistraților) acum și să discutăm cu ușile închise ce se întâmplă. Eu am spus că sunt de acord să organizăm o adunare, dar cu ușile deschise”, a afirmat Dorel Musteață.

De asemenea, președintele interimar al CSM spune că este liber în acțiuni și nu este influențat de nimeni în luarea deciziilor. „Nu sunt legat de mâini și nici nu am fost niciodată. Întotdeauna am votat așa cum am considerat că este legal și corect”, a declarat Dorel Musteață.

Despre suspendarea din funcție a conducerii Judecătoriei Chișinău, a președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Druță, care a avut loc printr-o decizie a CSM la 25 iunie curent, Dorel Musteață spune că după aceasta s-au petrecut acțiuni pe care nu le consideră corecte față de el personal, dar și față de judecătorul care a scris o notă informativă la CSM prin care a vorbit despre ilegalitățile din sistem.

Președintele interimar al CSM spune că a expediat la Procuratură nota informativă pentru a fi examinată din punct de vedere penal. În plus, cei vizați au contestat decizia CSM de suspendare din funcție. „Din informația pe care o dețin, dumnealor au cerut chiar și suspendarea deciziei CSM în partea ce ține de înlăturarea lor. Marți, ei și-au retras cererea, dar ședința este planificată pentru 22 iulie”, a declarat Dorel Musteață.

În ședința Consiliului Superior al Magistraturii din data de 25 iunie s-a decis suspendarea temporară din funcție a lui Ion Druță, președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), a președintelui Judecătoriei Chișinău și tuturor vicepreședinților instanței. CSM anunța atunci că la baza acestei hotărâri a stat o notă informativă a unui judecător care a sesizat instituția despre ilegalități care au loc în sistemul judecătoresc. Decizia a fost luată după ce premierul Maia Sandu a mers la ședința CSM și a adresat un mesaj membrilor instituției.