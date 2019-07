Trebuie să ne facem ordine în casă în funcţie de propriile noastre interese, a declarat premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat marţi agenţiei de presă TASS, în care a indicat că în septembrie ar putea să efectueze o vizită la Moscova.

'De România ne leagă o istorie comună, cultura, relaţiile de rudenie şi alte relaţii. Dar problema unificării celor două ţări este adeseori speculată de politicieni, ceea ce provoacă divizarea societăţii' moldoveneşti, a afirmat Maia Sandu, întrebată de jurnalistul TASS cu privire la rezolvarea problemei transnistrene.

În acest context, şefa guvernului de la Chişinău a atras atenţia că mulţi şi-au făcut averi exploatând ani în şir conflictul transnistrean, diverşi 'afacerişti' au transformat regiunea într-o sursă convenabilă de venituri nefiscalizate.

'Pentru rezolvarea acestei probleme (transnistrene) trebuie să începem să punem lucrurile în ordine - oprirea contrabandei, începerea achitării preţului la livrările de gaze, încetarea schemelor dubioase în domeniul energetic, asigurarea liberei circulaţii a cetăţenilor', a spus Maia Sandu, insistând că 'este necesar să schimbăm stimulii economici, când în prim plan vor fi puse producţia, noile locuri de muncă, îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi nu schemele'.

În plus, toate regimurile comerciale la care participă Republica Moldova îi sunt deschise şi Transnistriei, a indicat premierul moldovean, subliniind că Transnistria este implicată intens în regimul de liber schimb cu UE, un lucru benefic pentru regiune, în condiţii chiar mai favorabile decât Chişinăul.

Referitor la evacuarea trupelor ruse din stânga Nistrului, şefa guvernului de la Chişinău a afişat o poziţie fermă, după ce jurnalistul rus a amintit că guvernul precedent al democratului Pavel Filip a prezentat la ONU o rezoluţie prin care cerea retragerea imediată a contingentului rusesc din Transnistria, în condiţiile în care Tiraspolul se opune categoric, iar preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, consideră posibilă o schimbare a formatului misiunii de pace numai după rezolvarea politică a conflictului.

'Conform Constituţiei, Republica Moldova este o ţară neutră. Prezenţa pe teritoriul nostru a Grupului Operativ de Trupe Ruse (GOTR) contravine legilor şi voinţei guvernului ţării. Niciun guvern moldovean, nici în trecut şi nici pe viitor, nu a fost şi nu va fi de acord cu prezenţa lor', a afirmat Maia Sandu, reiterând că diferendul transnistrean poate fi rezolvat doar prin mijloace politice. La fel ca premierul Filip, Maia Sandu s-a referit la GOTR, înfiinţat pe rămăşiţele Armatei a 14-a şi nu la contingentul de menţinere a păcii rusesc din Transnistria.

'La noi nimeni nu ameninţă pe nimeni, de multă vreme nimeni nu trebuie protejat de nimeni. Iar o misiune a observatorilor civili ar fi suficientă', a subliniat premierul moldovean, adăugând că formula pentru rezolvarea definitivă a conflictului trebuie căutată la masa de negocieri.

Referitor la alianţa cu socialiştii proruşi - noua coaliţie de la Chişinău fiind numită uneori în presă şi ca 'Alianţa Kozak' după numele vicepremierului rus Dmitri Kozak, care în timpul crizei politice a venit la Chişinău şi printre primii parteneri internaţionali (conform TASS) a calificat acţiunile lui Vlad Plahotniuc 'de-a dreptul criminale' - Maia Sandu a recunoscut în interviu că această alianţă i-a deranjat pe mulţi dintre simpatizanţii Blocului ACUM (PAS plus PPDA).

Dar 'am făcut front comun pentru a elibera ţara de un regim odios care împingea Republica Moldova în prăpastie', a spus ea, subliniind că 'prioritatea este astăzi curăţarea statului şi dezvoltarea acestuia'. 'Cred că atât dreapta, cât şi stânga pot subscrie la aceasta. Nu avem de gând să stârnim pasiuni geopolitice aşa cum a făcut guvernul anterior în mod constant', a afirmat Maia Sandu.

'Consider că integrarea în UE este cea mai de perspectivă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova', a spus premierul moldovean, adăugând că 'baza politicii externe a guvernului nostru este Acordul de asociere şi zona de comerţ aprofundat cu UE, care a practic a fost îngheţat de guvernul anterior'

'Noi îl vom pune în aplicare', a promis premierul moldovean, subliniind că are convingerea că 'apropierea Republicii Moldova de UE nu reprezintă o ameninţare la adresa Rusiei, întrucât nu implică o componentă strategică militară'.