„Am avut un dialog sincer și am vorbit deschis despre schemele de corupție pe care le descoperim la nivel central și la nivel local. Am transmis clar mesajul că nu vom tolera pe viitor astfel de scheme și că noi contăm pe susținerea autorităților publice locale ca să stopăm aceste ilegalități.

Am cerut de la reprezentanții APL corectitudine în folosirea și distribuirea banilor publici. Am comunicat clar că practica distribuirii banilor pe criterii politice este ilegală și nu va fi acceptată de guvernul pe care îl conduc.

În același timp, avem deschidere pentru independența financiară a autorităților locale și vrem să le oferim tot sprijinul nostru, pentru că ei sunt cei care lucrează direct cu cetățenii, cei care cunosc cel mai bine problemele lor și cei cu care vrem să avem o colaborare strânsă. Autoritățile publice locale trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru guvernare”, a declarat Maia Sandu.

Primarii și membrii consiliilor locale din raionul Strășeni au abordat cele mai importante subiecte pentru comunitățile pe care le reprezintă: curățarea râului Bîc, alimentația publică a copiilor, construcția și reparația drumurilor și construcția de sisteme de gazificare și canalizare, precum și multe altele.