În cadrul discuțiilor pe subiectul desemnării lui Ruslan Flocea pentru șefia CNA, Litvinenco a declarat că „trebuie să existe comisii de concurs făcute din nou”.

„În situația în care a existat respectiva comisie, eu am avut cumva o dublă... Eu am avut de ales, într-adevăr, între a trișa și a fi în măsura în care pot eu să evaluez lucrurile în cadrul acestui concurs să fiu obiectiv. Eu am ales să fiu obiectiv atât în cadrul concursului de la Curtea Constituțională, cât și de la Centrul Național Anticorupție”, a menționat Litvinenco.

Potrivit lui, rezultatele concursurilor „au ieșit cum au ieșit”.

„Problema cea mai mare este că comisiile de concurs sunt constituite din politicieni. Deci, eu am declarat deja că personal nu mai accept să mai particip în cadrul comisiilor de concurs constituite din politicieni, fie există probabilitatea sau posibilitatea asumării politice”, a precizat deputatul.

Amintim că în urma concursului pentru desemnarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție a obținut victoria secretarul general al Administrației prezidențiale, Ruslan Flocea. Cei patru deputați socialiști din cadrul Comisiei juridice i-au oferit lui Flocea cel mai mare punctaj.