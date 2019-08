Deputatul se arată nemulţumit de felul în care a fost ales preşedintele Curţii Constituţionale. Asta după ce, deşi s-a spus că Vladimir Ţurcan a fost ales cu 4 voturi din 6, trei persoane: Liuba Şova, Nicolae Roşca au spus din start că nu l-au votat, iar Domnica Manole, după lungi insistenţe din partea politicienilor şi a societăţii civile, la fel, a recunoscut că nu l-a votat pe Ţurcan.

„6 minus 3 fac 4 sau 2, numai nicicum nu fac 3. Avem o nouă abordare în ce priveşte cum se face scăderea în R. Moldova. Cel mai grav este că oamenii nu vor să-şi asume votul. Este simplu: să spună, „da, am votat pentru Ţurcan” şi să-şi argumenteze votul pe care l-au dat, să şi-l asume. Atunci când nu îţi asumi votul, apar suspiciuni despre credibilitatea deciziilor care vor fi luate la CC”, spune Carp.

„Eu am fost împotrivă ca noi să permitem numiri în funcţia unor persoane care au fost afiliat politic, cu toate că printre ei sunt oameni foarte bine pregătiţi. Acest proces de alegere a fost prejudiciat. Societatea îşi pierde şi acea puţină încredere”, mai spune Lilian Carp.

Dacă Vladimir Ţurcan nu îşi va demisia din funcţia de preşedinte al CC sau judecătorii constituţionali afiliaţi politic nu îşi vor da demisia, Lilian Carp dă de înţeles că ar putea părăsi politica sau echipa politică din care face parte:

„Dacă aceste lucruri nu se întâmplă în viitorul apropiat, eu nu mai văd rostul de a mai face fie politică, fie parte dintr-o echipă sau alta. Pentru că eu consider că putem schimba lucrurile în primul rând dacă schimbăm abordarea despre cum se aleg oamenii în funcţie, să schimbăm totalmente sistemul de justiţie, însă schimbarea sistemului poate avea loc cu oameni care pot să îl schimbe”.

Deputatul s-a referit şi la acţiunile altor şefi de instituţii, care au venit proaspăt în funcţii, acţiunile cărora „sunt amorfe, sunt la fel ca şi până la schimbarea acestora din funcţii”.

Drept exemplu, Carp a adus cazul ridicării imunităţii doar a unui singur deputat.

„Unde am fost fraieriţi? Atunci când am plătit bani pentru raportul Kroll sau când Procuratura nu vine să ridice imunitatea şi altor deputaţi care figurează în raport?”, se întreabă Carp.