Este declaraţia ministrului de Externe, Nicu popescu.

Într-un interviu pentru portalul revista22.ro, ministrul de Externe declară că redeschidem calea europeană luptând împotriva corupţiei şi prin aplicarea Acordului de Asociere cu UE - nu doar pe hârtie, ci în realitate, căutând să atragem investitori europeni şi să reformăm instituţiile de aplicare a legii.

„Vrem să obţinem eliminarea suprataxelor de roaming între UE şi Moldova. Am reuşit să deblocăm asistenţa UE acordată Republicii Moldova. Luptând împotriva corupţiei, sperăm să atragem mai mulţi investitori, deoarece credem că Moldova are toate condiţiile pentru a fi atractivă pentru investiţii. Avem o zonă de liber schimb cu UE şi o zonă de liber schimb cu majoritatea statelor post-sovietice. Putem accesa o piaţă de 700 de milioane de oameni cu produse fabricate în Moldova. Deci, dacă Moldova este mai puţin coruptă, are toate datele - geografia, oamenii şi accesul la multiple pieţe - pentru a deveni mai prosperă”, menţionează Popescu.

Cât despre relaţia cu România, Nicu Popescu spune că trebuie să consolidăm şi mai mult această relaţie.

„România este cel mai mare partener comercial al Moldovei şi un mare investitor în Moldova. Dar putem face mult mai multe. Următorul pas este construirea unui gazoduct care să conecteze Chişinăul de graniţa cu România, astfel încât Moldova să poată accesa resurse alternative de gaz. Totodată, vrem să construim mai multă infrastructură comună - mai multe poduri, mai multe autostrăzi, să renovăm drumuri - pentru a face mai rapid şi mai ieftin fluxul de mărfuri şi oameni. Vrem ca astfel de proiecte să transforme parteneriatul strategic dintre Moldova şi România în beneficii mai concrete”, a declarat ministrul de la Chişinău pentru sursa citată.