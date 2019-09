"Am subliniat că poziția comună a partenerilor externi în privința tranziției pașnice a puterii reprezintă o bună oportunitate pentru consolidarea democrației, implementarea reformelor, combaterea corupției, dar și pentru continuarea implementării Acordului de Asociere.

Am abordat procesul de reglementare a problemei transnistrene, menționînd impactul semnificativ al Uniunii Europene în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și îmbunătăţire a vieţii oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

În aceeași ordine de idei am comunicat doamnei Mogherini despre propunerea Ministrului Apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu, de a demara procesul lichidării munițiilor stocate în regiunea transnistreană. Am menționat faptul că această idee a fost susținută de consilierul Președintelui SUA pentru securitatea națională, John Bolton, în cadrul vizitei sale recente la Chișinău", a mai comunicat Igor Dodon.

La finele discuției el a reiterat că consensul marilor actori externi în privința Republicii Moldova ne oferă posibilitatea să promovăm o politică externă echilibrată în baza statutului de neutralitate și reieșind din interesele naționale ale Republicii Moldova.