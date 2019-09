Părerea a fost exprimată de președintele Comisiei parlamentare de politică externă și integrare europeană, Iurie Reniță. El consideră, de asemenea, că președintele Igor Dodon își arogă atribuții de politică externă pe care nu le are.

Președintele Comisiei parlamentare de politică externă și integrare europeană, Iurie Reniță, a declarat, în contextul vizitelor președintelui Igor Dodon la Bruxelles, că acesta îți atribuie drepturi de politică externă pe care nu le are potrivit Constituției. Deputatul Iurie Reniță se referă și la ceea ce el a numit ”păguboasa politică externă de neutralitate” care de la independență și până în prezent a adus dependența de gazul rusesc.

„Cum poți să mergi la Bruxelles, la NATO și să ceri recunoașterea neutralității, cu o armată de ocupație rusească pe teritoriul nostru? Nici un cuvânt nu se spune despre retragerea armatei și a tuturor stocurilor enorme care sunt aici și pe urmă să vedem ce înseamnă neutralitatea permanentă. El umblă cu o poveste mai veche rusească despre o neutralitate permanentă. Dodon are o vădită constrângere estică atunci când merge la Bruxelles și e mai mult o chestiune de joc politică și protocolară și mai puțin o pledoarie cu adevărat europeană.”

Deputatul din partea blocului ACUM susține că este decepționat de numirile din ultima vreme de la instituțiile importante ale statului, unde au ajuns persoane politice, fapt ce duce la consolidarea influenței ruse în Republica Moldova. El crede că deputații din bloc nu ar trebui să cedeze în cazul votării unor asemenea hotărâri.

„Am mari dubii că putem merge în formula și abordările actuale cu actuala majoritate tehnică parlamentară (...) Votăm acele legi în care există o abordare pro-europeană și în interesul național, dacă nu există acest interes comun, nu avansăm.”

Iurie Reniță consideră că în prezent UE este indulgentă și tolerantă cu autoritățile de la Chișinău.

„S-a reușit deblocarea asistenței financiare, dar trebuie să spunem că UE manifestă indulgență și este extrem de tolerantă ca să ne încurajeze și pentru început crede că e o abordare corectă de a susține forțele pro-europene. Vă asigur, dacă actuala majoritate parlamentară nu va urma acest curs pro-european, UE va proceda la fel cum a făcut-o cu fosta guvernare: va sista asistența financiară.”

Iurie Reniță se arată deranjat și de faptul că președinția, prin intermediul lui Igor Dodon ar fi monopolizat absolut totul în Rep. Moldova. El crede că nici un actor politic nu ar trebui să intervină în activitatea instituțiilor statului.