Năstase a trecut în revistă faptul că instituțiile de forță din RM încep să se elibereze de sub conducerea fostei guvernări. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei postări pe o rețea de socializare.

„Acum un an de zile, anume de 6 septembrie, la împlinirea a 3 ani de la Marea Adunare Națională din 2015, 7 profesori turci erau pur și simplu răpiți și expulzați în Turcia, fiindu-le încălcate în mod grosolan toate drepturile cetățenești. Moldova și comunitatea internațională s-a cutremurat de barbaria cu care regimul care stăpânea atunci Republica Moldova înțelegea să-și exercite dictatura.

Ziua în care criminalii au ales să răpească niște oameni nevinovați nu a fost aleasă întâmplător. Criminalii știau că astfel vor disprețui lupta noastră pentru libertate, vor murdări, prin acțiunile lor, simbolistica zilei de 6 septembrie.

Au trecut mai puțin de 100 de zile de la clipa în care Guvernul a fost preluat de cei care slujesc democrația, statul de drept, independența justiției, drepturile și libertățile oamenilor, iar acest dosar a trecut deja la o altă etapă”, se arată în postare.

„Ieri, de 6 septembrie, într-un dosar redeschis datorită eforturilor colegilor mei de la MAI, a fost reținut, cu respectarea strictă a procedurilor legale, unul dintre șefii SIS direct implicat în acest caz, iar directorul Biroului pentru Migrație și Azil a fost pus sub învinuire și are interdicție de a părăsi țara.

Reținerea fostului vicedirector SIS este un caz fără precedent în istoria Republicii Moldova, iar acest lucru înseamnă că structurile de securitate ale țării încep să-și facă treaba, să identifice vinovații și să aplice, fără nici un fel de reținere, LEGEA.

Acest lucru este posibil doar dacă există o cooperare loială și transparentă între instituții, iar dosarul răpirii și expulzării ilegale a profesorilor turci demonstrează că MAI, SIS și Procuratura Generală pot lucra împreună în interesul legii și în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor.

Vom face dreptate pentru toți și pentru fiecare în parte. Dosarele demarate în ultimele 60 de zile, despre care nu putem astăzi spune foarte multe pentru că legea protejează în mod explicit anchetele și munca ofițerilor și procurorilor, vor ajunge, cât de curând, în faza superioară a anchetelor, așa cum este acest caz, al profesorilor turci.

Le-am spus tuturor colegilor din MAI, mai ales ofițerilor care lucrează alături de procurori la toate dosarele de importanță și rezonanță națională să nu le mai fie teamă, să se elibereze de orice fel de presiune anterioară și să-și facă datoria față de țară și față de oamenii acesteia”, a precizat Năstase.

Ministrul MAI a trimis și un mesaj procurorilor și i-a încurajat să lucreze corect, fără a asculta ordinele cuiva. „Domnilor procurori, mă adresez celor mai mulți dintre voi, celor care nu sunteți ca Harunjen, Popa, Chitoroagă. Vă încurajez să faceți la fel! Să vă eliberați si să aveți încredere în viitorul Moldovei! Nu vă fie teamă să aplicați legea, nu ezitați să fiți profesioniști integri, în adevăratul sens al cuvântului.

Nu ofițerii și procurorii trebuie să se teamă, ci corupții, criminalii și bandiții.

Dacă toți cei implicați în edificarea statului de drept își vor face cu asumare treaba și nu vor mai ezita să fie anchetatorii și procurorii care trebuie să identifice bandiții care și-au bătut joc de Moldova și de oamenii EI, atunci vom putea edifica cu toții statul de drept care trebuie să stea la baza dezvoltării societății noastre.

Nu vă fie teamă, Moldova nu va mai fi niciodată așa cum a fost până de curând! Vă promit acest lucru, aveți încredere în cuvântul mei”, a conchis Năstase.