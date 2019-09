Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unei întrevederi a președintelui cu Amélie de Montchalin, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze, care se află într-o vizită în Republica Moldova.

„Am mulțumit conducerea Franței pentru faptul că a fost una dintre primele țări care și-a exprimat clar poziția referitoare la tranziția pașnică a puterii în Republica Moldova la începutul verii. Am subliniat importanța acestei susțineri din partea celor mai importanți parteneri externi ai țării noastre și am constatat un consens istoric pe plan intern și internațional în privința conducerii noi a Republicii Moldova”, a relatat șeful statului.

Într-un mesaj pe Facebook, Igor Dodon a menționat că „a apreciat dialogul franc” între Moldova și Franța, inclusiv la nivel de șefi de state.

În acest sens a reamintit că a avut două întrevederi personale cu președintele francez, Emmanuel Macron, ce au avut loc în 2018. „Am comunicat doamnei de Montchalin că subiectele-cheie în cadrul acestor discuții au fost reglementarea conflictului transnistrean și promovarea politicii externe echilibrate a Republicii Moldova”, a adăugat președintele Dodon.

„Pe finalul discuției am reconfirmat participarea mea la ediția a II-a a Forumului Păcii, care va avea loc la Paris, în noiembrie curent, și am convenit asupra unei întrevederi cu președintele Emmanuel Macron în cadrul acestei vizite”, a adăugat oficialul.