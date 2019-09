„Am avut o discuție consistentă în care am primit asigurări cu privire la sprijinul partenerilor americani pentru procesul de reconstrucție a democrației și statului de drept, demarat de noua guvernare”, a declarat Andrei Năstase.

A fost o onoare să fac parte din delegația Guvernului Republicii Moldova care a fost primită ieri de vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence.

Am avut o discuție consistentă în care am primit asigurări cu privire la sprijinul partenerilor americani pentru procesul de reconstrucție a democrației și statului de drept, demarat de noua guvernare. În cursul întrevederii am discutat și despre aprofundarea relațiilor în sfera de securitate, precum și în domeniul economic.

Întâlnirea cu vicepreședintele Pence confirmă că Republica Moldova a redevenit un partener de încredere al comunității internaționale și reprezintă un moment de vârf în relațiile dintre cele două țări, bazate pe atașamentul față de valorile fundamentale ale democrației și respectul pentru drepturile omului.