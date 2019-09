La eveniment a participat premierul Maia Sandu, precum și deputații din fracțiunile Platforma DA și PAS ale blocului ACUM.

Andrei Năstase a menționat că bătălia pentru Capitală este decisivă pentru viitorul european al Republicii Moldova.

Totodată, el a anunțat că Blocul ACUM are un proiect serios pentru Chișinău, iar după ce va fi ales primar al capitalei, va face schimbări fundamentale lîn oraș și în suburbii prin implementarea unor proiecte economice, sociale și culturale de anvergură.

„Am o datorie morală față de oamenii care m-au ales, care mi-au încredințat votul, care au avut încredere! Nu pot să nu fiu alături de ei, să nu-i asigur că vom face schimbări fundamentale la Chișinău și în suburbii prin implementarea unor proiecte economice, sociale și culturale de anvergură. Aceste alegeri sunt cruciale pentru viitorul european al țării noastre! S-a mai vorbit despre asta, s-au mai spus asemenea lucruri, dar trebuie să conștientizăm că bătălia pentru locale, bătălia pentru Capitală este decisivă și nu ne putem permite o clipă să o pierdem”, a declarat Andrei Năstase.

Candidatul blocului ACUM a adăugat că „zvonurile că cineva a cedat primăria lui nu știu cine sunt o diversiune, un act de terorism electoral”.

„Capitala, Chișinăul și centura lui de aur, suburbiile nu se negociază după cum nu se negociază demnitatea, libertatea, speranța și viitorul nostru, al tuturor. Blocul ACUM are un proiect serios pentru Chișinău și are forța și determinarea de a transforma orasul în locul unde vrem să traim. Vă chem alături de noi să fiți parte a unei echipe de mii de oameni care vor decide, prin munca și implicarea lor, să schimbe fața orașului nostru și a întregii țări”, a mai spus candidatul pentru primăria capitalei.