"Sperăm să intensificăm colaborarea noastră şi înţeleg ca noi trebuie să îndeplinim angajamentele ca să putem să sporim sprijinul UE. Am vorbit despre lupta împotriva corupţiei şi reforma justiţiei. Am discutat cât de complicat este, dar UE e alături de noi. UE întotdeauna a vorbit despre necesitatea construcţiei de drept. În ziua de astăzi, pentru Republica Moldova politica externă şi internă sunt indevizibile. Acordul de Asociere cu UE nu este doar un acord de colaborare, ci un document de politici interne, de reforme pentru Moldova. Acest lucru trebuie să-l înţeleagă politicienii şi cetăţenii Republicii Moldova. Avem nevoie de Acordul de Asociere în primul rând, pentru că va aduce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă", a menţionat Maia Sandu.

La rândul său, Federica Mogherini a declarat că Uniunea Europeană va susţine în continuare Republica Moldova, însă va depinde de reformele care vor fi implementate. Totodată, Mogherini şi-a confirmat poziţia UE de susţinere pentru integritatea ţării noastre.

"Este crucial să întăriţi independenţa instituţiilor ca să reconstruiţi încrederea publicului. Pentru noi este important să vedem determinarea de care dă dovadă actuala guvernare. Susţinerea financiară va fi în continuare condiţionată. Suntem alături pentru a oferi susţinere tehnică, cu sfaturi. Am semnat acordul de finanţare pentru reforme pentru întărirea puterii legii. La întâlnirile din ultima vreme am discutat importanţa de a relua reforma sistemului judiciar. Este important să încurajăm investiţiile străine pentru creşterea economiei Moldovei. Această vizită mi-a dat şansă să confirm poziţia de susţinere pentru integritatea Moldovei şi statut special pentru regiunea transnistreană în componenţa Moldovei", a conchis Mogherini.

Totodată, şefa diplomaţiei europene a precizat că alegerile locale din 20 octombrie vor fi un test important, iar UE va monitoriza îndeaproape procesul electoral: "Suntem o prezenţă diplomatică, aici, în Republica Moldova. Acesta este primul test electoral al actualei guvernări. Vom monitoriza situaţia, rezultatul şi toate acţiunile".