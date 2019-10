Afirmația a fost făcută de Secretarul General al Guvernului, Andrei Spînu, care a venit cu două mesaje în acest sens, transmite TRIBUNA.

„Acest Guvern nu va tolera implicarea funcționarilor publici și ai statului în campania electorală în timpul orelor de muncă și nu va admite utilizarea resurselor administrative în acest sens. Orice abatere va fi prompt investigată și sancționată conform legii. Recent am sesizat 2 cazuri. O agenție de stat din Orhei utilizează contactele din bazele de date pentru a-i telefona și îndemna să voteze un anumit candidat. Am fost informați că Poșta Moldovei distribuie și materiale electorale. Aceste cazuri sunt investigate și deciziile vor fi luate în scurt timp”, a spus Andrei Spînu.

De asemenea, el a vorbit și despre crearea unui grup de lucru interinstituțional pentru a controla APC și pentru asigurarea unei bune desfășurări a alegerilor.

„Grupul a avut discuții cu Fiscul, ASP, CNAS – să ofere tot suportul CEC, pentru a identifica donațiile suspicioase pe durata campaniei. Totodată, am înaintat o solicitare către Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor, Serviciul Vamal, SIS pentru a verifica tranzacțiile dubioase din afara țării”, a mai spus Andrei Spînu.

Secretarul General de Stat a făcut o adresare și pentru asistenții sociali – să nu distribuie materiale electorale alegătorilor.

Andrei Spînu a spus că a semnat o dispoziție prin care cere ca întrunirile electorale să fie desfășurate în afara orelor de lucru, participarea la aceste întruniri să fie benevolă și concurenții electorali să fie tratați echitabil de toate instituțiile statului.

„Vă informez, de asemenea, că împreună cu colaboratorii MAI am luat decizia de a dezvolta capacitățile politicii de a urmări cauzele de fraudă și corupere a alegătorilor”, a spus Andrei Spînu.

Secretarul de stat al MAI, Ianuș Erhan, a spus că au fost trasate anumite sarcini, în special pentru IGP, în realizarea activităților de monitorizare a proceselor campaniei electorale pentru neadmiterea coruperii alegătorilor, iar de mâine polițiștii vor fi instruiți de CICDE despre modificările la Codul electoral, regimul juridic al alegerilor locale și parlamentare, dar și responsabilitatea poliției în ziua alegerilor.