„Doar datorită faptului că cererea pe care am depus-o la Curtea Europeană a trecut filtrul pe care peste 95% din adresările la CEDO nu-l trec, doar datorită faptului că Înaltă Curte Europeană a comunicat cererea și a cerut explicații Republicii Moldova, dupâ o vădită întârziere, după mai bine de un an de zile, a apărut această decizie judecătorească care, doar într-un fel, a pus capăt unei nedreptăți nemaiîntâlnite în spațiile democratice ale lumii!

ACUM putem spune cu tărie că nu sunt doar primarul ales al Chișinăului, ci și primarul legitim și oficial al Capitalei”, a declarat Andrei Năstase, în cadrul unui briefing.

„Indiferent de ce va urma, mergem înainte în această campanie, pentru a ne bate democratic. Am o datorie morală față de oamenii care m-au ales. Nu pot să nu fiu alături de ei. S-a demonstrat că adevărul este de partea noastră. Acum nu trebuie decât să ieșim la vot și să reconfirmăm rezultatele de anul trecut. Bătălia pentru capitală este decisivă și nu ne putem permite să o pierdem. Aceste alegeri sunt cruciale pentru viitorul european al țării noastre și trebuie să conștientizăm că bătălia pentru locale, bătălia pentru Capitală este decisivă și nu ne putem permite o clipă să o pierdem.

Cele peste 129 000 de voturi furate de regimul Plahotniuc cu acea distrugătoare complicitate a lui Dodon și Ion Ceban ne obligă ca de această dată să votăm cu și mai mare hotărâre pentru eliberarea orașului și comunității noastre de trecutul său corupt și mafiot. Blocul ACUM are un proiect serios pentru Chișinău și are forța și determinarea de a transforma orașul în locul unde vrem să trăim”, a mai spus Andrei Năstase, candidatul Blocului ACUM la alegerile locale din 20 octombrie.