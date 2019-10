„Cu toţii am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai mult timp şi mai multe consultări pentru a ajunge la un acord privind decizia protocolară cu care de regulă se finalizează astfel de întâlniri”, a declarat într-o conferinţă de presă şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch.

Claus Neukirch a menţionat că la reuniune a fost făcut un schimb de opinii şi a fost examinat nivelul de implementare a măsurilor de consolidare a încrederii convenite în cadrul pachetului „Berlin-plus”. Au fost discutate, de asemenea, chestiuni noi, prioritare pentru măsurile suplimentare de consolidare a încrederii.

Potrivit lui Claus Neukirch, urmează multă muncă pentru a finaliza decizia şedinţei din Bratislava, care să dea un imbold negocierilor cu privire la reglementarea transnistreană, precum şi discuţiilor privind măsurile de consolidare a încrederii.

Întrebat despre conţinutul proiectului deciziei protocolare, Claus Neukirch a declarat că „deocamdată nu este nimic aprobat”. „Şi nu este bine să citez selectiv din proiectul acordului. Pot doar să vă spun că am examinat starea de implementare a elementelor incluse în protocolul „Berlin-plus”. Şi am discutat şi alte subiecte care sunt pe agenda actuală. După cum am spus, atunci când avem versiunea finală aprobată, exact aşa cum am făcut şi anterior, o vom publica”, a notat şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova.

Referitor la aprecierea dată implementării prevederilor protocolului „Berlin-plus”, Claus Neukirch a spus că acestui aspect îi este acordată în continuare atenţie, însă mai multe vor putea fi comunicate odată cu semnarea protocolului final al reuniunii.

Cât despre nimicirea muniţiilor din depozitul de la Cobasna, oficialul a spus că este o înţelegere bilaterală. Misiunea OSCE are mandatul să faciliteze distrugerea sau retragerea muniţiilor transparent. Însă, acest subiect nu a fost discutat la reuniunea în formatul 5+2.

Anterior formatul 5+2 s-a convocat în mai 2018. Potrivit şefului Misiunii, data pentru o următoare reuniune încă nu a fost stabilită.