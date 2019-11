„Știm cu toții că oamenii cer un procuror general al dreptății. Justiție advărată am promis atunci când am fost de acord să devin prim-ministru. Reforma justiției nu este un moft personal al meu, este singura modalitate de a asigura oamenilor o viață bună.Din păcate procesul de evaluare a candidaților a fost viciat. Am văzut probele prezentate de ministrul Olesea Stamate”, a declarat Maia Sandu.

„Epoca stăpânilor asupra justiției a încetat, iar acest proiect de lege vine să sprijine eforturile de dezoligarhizare a statului”, a comentat ministrul de Interne, Andrei Năstase.

Amintim că ministrul Justiției, Olesea Stamate, a anulat astăzi rezultatele anunțate de comisia pentru preselecția candidatului pentru funcția de procuror general.

Potrivit șefei de la Justiție, comisia nu a avut acces la o informație detaliată, iar un membru al comisiei a apreciat disproporționat unii candidați, în raport cu alți candidați, astfel concursul a fost viciat.

În cazul în care punctajul oferit de acel membru al comisiei este scos, în lista celor patru candidați ar intra Ștefan Gligor.

Precizăm că Oleg Crâșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo au fost candidații la funcția de procuror general aleși de comisie.