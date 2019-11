Organizatorii susțin că vor un procuror general integru, profesionist și independent de politic, care să nu aibă nicio „linie roșie”. și vor proteja independența justiției cu orice preț.

„Când îl dădeam jos pe Plahotniuc, în nici un caz nu o făceam doar pentru a elibera loc pentru următorul oligarh. Nu pentru asta am luptat. Nu pentru asta am riscat cu propria securitate. Am făcut-o pentru a elibera țara de hoție și de a o da oamenilor. Nu mai avem timp de pierdut” scrie în descrierea evenimentului.