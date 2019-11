Începând cu anul 2000, Ion Ceban a activat în Primăria capitalei, fiind responsabil de elaborarea și coordonarea proiectelor în domeniul social. În perioada anilor 2002-2004, a fost director al Departamentului proiecte, vicedirector în Rețeaua Informațională a Guvernului, iar între anii 2004-2005 a fost consultant principal pe domeniul politică internă în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

În perioada 2005-2008, a fost șef al Direcției programe pentru tineret la Ministerul Educației și Tineretului, precum și viceministru al educației și tineretului. Între anii 2008-2009, a deținut funcția de șef al secretariatului comisiei naționale pentru integrare europeană la Guvern, iar între anii 2009-2011, a fost consultant și șef al cabinetului vicepreședintelui Parlamentului.

Ion Ceban a fost deputat în Parlament (2011-2014 și 2014-2015). După alegerile locale din 2015, a devenit consilier municipal, fiind și președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor în Consiliul municipal Chișinău. După alegerile prezidențiale din 2016 și până în anul 2018, a fost consilier prezidențial pe politica internă, secretar și purtător de cuvânt al președintelui Republicii Moldova. În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, devine deputat pe listele PSRM, iar în iunie devine și vicepreședinte al Parlamentului.

Ion Ceban este membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor și secretarul pentru ideologie al formațiunii. A candidat la alegerile noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău din mai-iunie 2018. Acesta a acces în turul doi, împreună cu Andrei Năstase, candidat al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. În cel de-al doilea tur, socialistul a acumulat peste 47% din sufragii.

În cadrul campaniei electorale din acest an, Ion Ceban a promis că într-un an și jumătate va elabora Planul Urbanistic General. În termen de doi ani a promis să definitiveze Planul de mobilitate urbană durabilă. Acesta presupune un document de planificare în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat. Candidatul socialist și-a mai propus, în termen de un an și jumătate, să promoveze o hartă investițională a Chișinăului, precum și să aprobe conceptul de reabilitare a zonei istorice a orașului.

Ion Ceban a fost ales primar general al municipiului Chișinău pe 3 noiembrie, în turul doi, obținând 52,39% din sufragii. După anunțarea rezultatelor preliminare, Ceban a declarat că, imediat după validarea mandatului de primar, își va suspenda calitatea de membru al Partidului Socialiștilor.