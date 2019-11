Potrivit lui, o parte dintre liderii protestelor organizate de Platforma DA erau și filați, urmărindu-se adunarea informațiilor compromițătoare, transmite IPN.

„Iată una dintre dispozițiile domnului Cavcaliuc (Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al IGP, n.r.): în urma identificării persoanei urmează acumularea informației compromițătoare, intimidarea, pentru o ulterioară conlucrare sau tragere la răspundere sub conducerea domnului Cavcaliuc. El era persoana cu idei de denigrare a Platformei Demnitate și Adevăr, fapt prin care își făcea imagine, spune sursa mea, în fața conducerii țării de atunci, fiind o slugă umilă a lui Plahotniuc”, a notat Chiril Moțpan.

În lista prezentată de către Chiril Moțpan se regăsesc cadre didactice care au susținut Platforma DA, dar și experți, jurnaliști și activiști, printre care și Petru Macovei, Arcadie Barbăroșie, Lilia Carasciuc, Ștefan Gligor, Dumitru Alaiba, Sergiu Tofilat, Vladislav Gribincea, precum și Natalia Morari, Angela Gonța, Mariana Rață, Ion Terguță, Valentina Ursu etc. Președintele Comisiei a declarat că, abia ieri, a văzut această listă, pe care o va prezenta în cel mai scurt timp la Procuratură.

În aceeași conferință, deputatul a declarat că a intrat în posesia unei informații care dovedește că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, are o altă identitate în Republica Moldova. Potrivit deputatului, această informație a ajuns și la Procuratură, existând și un dosar penal pe acest fapt. Parlamentarul a declarat că nu poate oferi mai multe detalii, deoarece în documentul care a parvenit în adresa Comisiei se menționează despre necesitatea de a asigura confidențialitatea datelor. Chiril Moțpan a spus că a adresat un demers directorului interimar al Agenției pentru Servicii Publice să desecretizeze informația remisă în adresa Comisiei, pentru că, în opinia sa, acest document prezintă interes public major.