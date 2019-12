„Noi am făcut tot ce am putut în situații dificile. Ne-am asumat și niște riscuri de imagine doar ca să scăpăm țara de Plahotniuc și cred în continuare că a fost o decizie corectă. Am știu că în scurt timp vom ajunge în situația în care Dodon va urzi împotriva noastră, în momentul în care se va ajunge la acțiuni concrete în reformă a justiției. Atunci când erau discuții era mai ușor, atunci când am ajuns la acțiuni concrete, care țin de reforma justiție, eram siguri că va face coaliție cu PD-ul ca să scape de un Guvern cu adevărat reformator. Putem să explicăm aceste lucruri cetățenilor și suntem gata să mergem la alegeri oricând”, a spus Sandu.

Întrebată care ar fi cel mai bun scenariu: cel al alegerilor anticipate sau cel în care Blocul ACUM stă în opoziție în Parlament, Maia Sandu a spus că „bineînțeles că Blocul ACUM vrea să revină cât mai curând la guvernare, ca să poată pune în aplicare toate lucrurile care trebuie făcute în Republica Moldova”.