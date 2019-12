Declarațiile au fost făcute de către șeful PA, Viorel Morari, solicitat să comenteze eliberarea din detenție astăzi, 3 decembrie, a fostului premier Vlad Filat, relatează IPN.

„Procuratura nu a fost parte la examinarea procedurii de eliberare condiționată înainte de termen. Procedura este prevăzute de Codul de Procedură Penală. Noi nu am avut în procedură nimic, nici nu am participat. Nu am văzut hotărârea judecătorească, de aceea nu pot să comentez”, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție, instituție care a instrumentat dosarul.

Vlad Filat a fost reținut în octombrie 2015. Pe 27 iunie 2016, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Contactat la numărul de telefon pe care îl avea pe timpul când era premier, Vlad Filat nu a răspuns. Pentru Ziarul de Gardă, fostul premier Vladimir Filat a spus că a fost eliberat din detenție și că în aceste momente merge să-și viziteze părinții, pe care nu i-a văzut de mult timp. Fostul premier a mai spus că cel puțin astăzi nu va participa la nicio emisiune și nu va face niciun comentariu la acest subiect.