Potrivit unui anunț al ex-premierului Republicii Moldova, părțile au discutat despre necesitatea continuării sprijinului României pentru mai multe proiecte extrem de importante pentru cetățenii R.Moldova.

„M-am bucurat să-l revăd ieri pe domnul Prim-ministru Ludovic Orban, un bun prieten al Republicii Moldova. Am discutat despre necesitatea continuării sprijinului României pentru mai multe proiecte extrem de importante pentru noi, printre care finalizarea gazoductului Ungheni-Chișinău și construcția podului rutier peste râul Prut la Ungheni. De asemenea, am solicitat sprijin din partea României pentru susținerea autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară”, a menționat Maia Sandu.

Liderul PAS și-a exprimat regretul „în raport cu politica externă dezechilibrată promovată de actualul guvern de la Chișinău, care a reușit să ofenseze și România, și Ucraina, și Uniunea Europeană”, precizând că are certitudinea că „această abatere de la parcursul european al Republicii Moldova este una temporară și nu trebuie să afecteze sprijinul destinat cetățenilor”.

„Domnul Prim-ministru ne-a asigurat de tot suportul necesar, iar noi am reiterat angajamentul nostru de a munci în continuare pentru a elibera Republica Moldova de politicieni corupți și iresponsabili, pentru a construi o societate cu adevărat liberă și prosperă”, a punctat ex-premierul de la Chișinău.