În cadrul unei conferințe de presă după ședința de astăzi, 4 decembrie, a Consiliului Suprem de Securitate, șeful statului a menționat că funizarea de energie electrică și gaz către consumatorii din țara noastră, nu va fi întreruptă după 1 ianuarie 2020.

„Ce se întâmplă dacă nu vom avea tranzit din Ucraina cu Cuciurganul? Am primit asigurări că în cazul în care nu va putea produce volumul necesar, există soluții pentru ca acest volum să fie asigurat de Ucraina sau România. CET-urile au pentru 30-50 de zile rezerve pentru a asigura cu energie electrică. În ceea ce ține de gaz. Contractul cu Gazprom presupune reversul prin coridorul transbalcanic și tranzitul prin Ucriana”, a explicat Igor Dodon.

Totodată, șeful statului a declarat că prețul de livrare a gazelor va rămâne același, de 172 $ per mia de metri cubi.

Amintim că acordul dintre Ucraina și Rusia privind tranzitul de gaz expiră la sfârșitul acestui an. Deocamdată, cele două părți nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind un nou acord.