Într-o declarație adoptată, formațiunea menționează că „după patru ani de intimidări și hărțuiri, Partidul Liberal Democrat din Moldova revine în forță pe scena politică”. La eveniment a participat și fostul conducător al PLDM, ex-premierul Vlad Filat, relatează IPN.

„Să ne amintim ce a însemnat pentru poporul nostru regimul comunist al lui Voronin. Republica Moldova era izolată complet de restul lumii. Relațiile cu țările vecine, în primul rând, cu România, erau practic înghețate. Oamenii nu aveau dreptul la libera circulație și erau nevoiți să cheltuie bani și timp pentru vize de călătorie în România și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Dar, odată cu apariția PLDM pe scena politică, lucrurile în țară au început să se schimbe în bine. Cetățenii au început să prindă la curaj și, mai ales, să creadă cu fermitate că Republica Moldova poate avea un viitor european”, a declarat președintele formațiunii, Tudor Deliu, în cadrul evenimentului.

Și Vlad Filat, unul dintre fondatorii formațiunii și cel care a condus timp de opt ani partidul, a ținut un discurs. „Chiar dacă eram separați de pereți și gratii, v-am simțit, pentru că bateriile erau încărcate de lucrurile bune pe care le-am făcut împreună. Am simțit căldura care ați transmis-o și pentru mine. Asta este ceva incredibil. Legat de implicarea mea, vă spun direct, am activitatea politică suspendată până în momentul când voi demonstra că totul a fost un neadevăr. Dar acest fapt nu înseamnă că pot să îmi suspend acțiunile pentru care am luptat împreună – stat de drept, reforme, integrare europeană”, a notat fostul premier, eliberat recent condiționat din detenție.

Consiliul Politic Național a adoptat o declarație, în care se menționează că „pentru a deturna procesul de apropiere de Uniunea Europeană, forțe ostile țării au pus la cale un plan diabolic – decapitarea și destructurarea Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca forță motrice a acestui proces”. „Astfel, autorii și beneficiarii furtului miliardului, oligarhul Vladimir Plahotniuc și controversatul afacerist Ilan Șor, în complicitate cu structuri de securitate străine, au orchestrat arestarea și condamnarea liderului PLDM, Vlad Filat. Au urmat apoi ani de prigoană împotriva membrilor și aleșilor locali ai PLDM”, se arată în declarație.

„Totuși, PLDM a rezistat. Iar timpul a arătat că cei care au lovit în noi sunt niște hoți și criminali care au prădat, au trădat și, în cele din urmă, au părăsit pe căi ocolite Republica Moldova. Noi cerem acum și vom cere mereu ca cetățenii Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor să fie aduși în țară și deferiți justiției pentru devalizarea băncilor și pentru tot haosul pe care l-au provocat în societatea noastră”, se mai spune în declarația formațiunii.

Consiliul Politic Național al PLDM s-a reunit cu prilejul împlinii a 12 ani de la fondarea formațiunii.