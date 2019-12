Parlamentarul afirmă că legislația prevede expres în ce situații are loc delegarea într-o perioadă de până la o lună și temeiul care este prevăzut în Legea cu privire la Procuratură nu este întrunit în cazul acestei delegări. Aprecierile au fost expuse în platoul Jurnal TV, transmite IPN.

Sergiu Litvinenco susține că are anumite rezerve legate de integritatea lui Viorel Morari, precum și față de revenirea acestuia la Procuratura Anticorupție, atunci când s-a întâmplat. Însă, deputatul spune că pe timpul când Viorel Morari s-a aflat în funcția de șef la Procuratura Anticorupție, instituția a avut anumite mișcări, în special, pe dosare de rezonanță cum ar fi sechestrul asupra averii fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, anunțarea acestuia în căutare internațională, dosarul legat de compania „Metalferos”, dosarele pornite împotriva unor „judecători corupți”. „Având în vedere că săptămâna trecută domnul Morari a anulat ordonanța de neîncepere a urmării penale a finanțării externe a Partidului Socialiștilor, avem toți indicii să presupunem că, totuși, Alexandr Stoianoglo, având în vedere că a făcut ceea ce a făcut (n.r.: a inițiat controlul la Procuratura Anticorupție (PA) și la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze speciale (PCCOCS), cu delegarea șefului PA Viorel Morari la Procuratura Generală și), este o persoană apropiată de Igor Dodon”, a declarat deputatul.

Fostul deputat Alexandru Petcov consideră că în situația actuală, când a fost delegat de către procurorul general la Procuratura Generală, Viorel Morari se victimizează pentru că ar fi înlăturat de la șefia Procuraturii Anticorupție după ce a anulat ordonanța de neîncepere a unui dosar pe subiectul finanțării din exterior a Partidului Socialiștilor. „Eu, spre deosebire de alții, nu cred în așa-numita victimă în persoana procurorului Viorel Morari din câteva considerente. (...) Această persoană, Viorel Morari, deține rolul principal în mai multe dosare nu cu tentă politică, dar chiar politice. Dacă luăm biografia dânsului din 2014 o să vedem „dosarul Antifa”, care este unul pur politic. Morari, în 2014, a instrumentat dosarul acelei mașini blindate de la Banca de Economii care a ars la Ialoveni, cu tot cu documentația privind furtul miliardului. S-a auzit ceva despre rezultate?”, se întreabă Alexandru Petcov. În opinia lui, pentru asemenea dosare el trebuia să fie demis și condamnat , iar pentru noul procuror va fi un test în ceea ce privește deciziile legate de Viorel Morari.

Fosta deputată Stela Jantuan susține că în ultimii ani anume PA și PCCOCS au fost executorii de bază ale regimului Plahotniuc pentru instrumentarea nu doar a dosarelor economice, dar și celor politice. „PA condusă de Viorel Morari a fost prezentă în toate dosarele de sonoritate și politice, și economice. Noi am uitat ce însemna PA și ce însemna PCCOCS și acum noi spunem că acest domn Morari, care este pur și simplu un om de conjunctură, pentru că s-a folosit de situația când s-a schimbat guvernarea, a început să deschidă niște dosare pe care trebuia să le deschidă încă începând din 2015”, a declarat Stela Jantuan. În opinia ei, acțiunile actualului procuror general sunt perfect legale.

Ieri, Procuratura Generală a anunțat că procurorul-șef al PA, Viorel Morari, va fi delegat pe termen de o lună la PG, iar procurorul-șef interimar al PCCOCS, Dorin Compan, va reveni în funcția sa de procuror în Procuratura Anticorupție. Totodată, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dispus efectuarea de către două grupuri de procurori a unui control complex al activității celor două procuraturi specializate.