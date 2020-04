După ședință, într-un live pe Facebook transmis de Nicolae Josan, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a declarat că cea mai bună soluție ar fi să identifice un candidat comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care să nu reprezinte niciun partid.

„Am văzut că reprezentanții altor partide au și spus că au candidați, că participă, dar Platforma DA este pentru consolidarea forțelor proeuropene și, bineînțeles, aceste alegeri în Hâncești ar putea fi o repetiție înainte de scrutinul prezidențial. Am putea decide asupra unui candidat comun, apolitic sau apartinic, pentru că miza o înțelegem cu toții cât de mare sau cât de mică este, fiecare din perspectiva lui. Am putea să facem acest exercițiu, dacă există voință politică din partea tuturor. Platforma DA rămâne consecventă și nu deviază”, a spus Năstase.

Potrivit politicianului, chiar dacă are un propriu candidat, Platforma DA ar fi gata să discute cu PAS, dar și cu alte formațiuni politice proeuropene pentru a identifica un candidat comun și la prezidențialele din toamnă, pentru a crește șansele împotriva lui Igor Dodon.

„Platforma DA este pregătită ca partid pentru a particpa la prezidențiale cu un candidat propriu, dar în condițiile în care vor accepta și alte forțe politice suntem dispuși de a discuta o candidatură comună, apartinică pentru că nu putem face unitate în interesul unui partid. Asta ar face ca șansele noastre să crească considerabil”, a adăugat Năstase.

Liderul DA a amintit că socialiștii cheltuie mulți bani în campaniile electorale și astfel Igor Dodon are șanse mari să câștige și al doilea mandat de președinte.

„Dodon este susținut de fortțe din afara țării, de un capital financiar enorm. Am văzut asta în campania din 2016, în campania din Chișinău din 2019 în care au fost cheltuite vagoane de dolari și au reușit”, a spus Năstase.

Amintim că președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat zilele trecute că formațiunea are deja un candidat pentru alegerile parlamentare noi din circumscripția Hâncești, dar evită deocamdată să spună numele persoanei.