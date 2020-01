Aflat într-o vizită în municipiul Bălţi, diplomatul român a declarat că Bucureştiul va finanţa doar proiecte concrete, la nivel local. Ambasadorul este deranjat că, în pofida investiţiilor mari ale României, conform unor sondaje de opinie, mulţi dintre cetăţenii Republicii Moldova consideră Rusia unul dintre principalii investitori, deşi Moscova nu investeşte nici pe departe în bunăstarea cetăţenilor moldoveni, aşa cum face Bucureştiul.

Excelenţa Sa DANIEL IONIŢĂ, ambasadorul României în Republica Moldova: „Cel puţin o perioadă vom fi foarte atenţi cu cine vom lucra, pentru că vrem ca cei care să fie beneficiarii cu adevărat a acestor proiecte sunt cetăţenii Republicii Moldova. La Chişinău când ajungi, vei fi surprins chiar şi ca diplomat străin să vezi câte vile frumoase câte maşini scumpe circulă, în condiţiile în care salariul în Republica Moldova este foarte jos. Este o discrepanţă urioaşă şi cu toate aceastea de fiecare dată se cer bani dinafară."

Generozitatea are limitele ei. Un profesor de biologie din Bălţi a cerut bani de la Guvernul României pentru a amenaja o Grădină Botanică în oraş. Solicitarea a venit la o întâlnire a excelenţei sale Daniel Ioniţă cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din zona de nord a Republicii Moldova. Scopul întâlnirii a fost identificarea unor soluţii pentru a facilita dezvoltarea afacerilor agenţilor economici de pe ambele maluri ale Prutului.

Excelenţa Sa DANIEL IONIŢĂ, ambasadorul României în Republica Moldova: „Eu mă aşteptam de la dvs. întrebări legate de ce se întâmplă uneori la vamă, cu transporturile care stau uneori prea mult acolo, ce să facem ca să avem mai multe puncte de trecere cu proceduri simplificate."

Recent, în cadrul unui studiu realizat de Institutul Republican Internaţional, cetăţenii moldoveni au fost întrebaţi ce cred despre statele care au investit în Republica Moldova. Aceştia au clasat pe primul loc Uniunea Europeană, cu 47 la sută, pe locul doi Rusia cu 27 la sută, pe locul trei Statele Unite ale Americii cu cinci la sută, iar România pe ultimul loc cu patru la sută.

Excelenţa Sa DANIEL IONIŢĂ, ambasadorul României în Republica Moldova: „Am venit astăzi de la Chişinău pe drumul către Soroca. La un moment dat am văzut un panou mare pe care scrie că a fost construit cu ajutorul cetăţenilor americani. Circul des prin Republica Moldova, nu am văzut nicăieri vreun panou că acest obiectiv a fost construit cu banii din Rusia."

În acest context, ambasadorul Daniel Ioniţă a ţinut să reamintească şi despre cele aproape o mie de grădiniţe din Republica Moldova, renovate în ultimii ani doar cu banii oferiţi de guvernul de la Bucureşti.

Excelenţa Sa DANIEL IONIŢĂ, ambasadorul României în Republica Moldova: „Chestia aia de proiecte punctuale finanţate de România ca după aceea să nu să se ştie, am înţeles. Mă doare sufletul şi am primit întrebări din România – ce faceţi de ce finanţaţi grădiniţe în Republica Moldova, când aveţi grădiniţe nefinanţate în România. Anul trecut am avut o situaţie jenantă şi dezastruoasă, când un copil a căzut într-o hazna, fiindcă era în curtea şcolii. Cu toate astea, Guvernul României a finanţat multe obiective, aici, în Republica Moldova, fără ca să primim măcar un cuvânt de mulţumire.”

Şi nu doar grădiniţe au fost renovate. Autorităţile de la Bucureşti au donat peste 190 de microbuze şcolare pentru toate raioanele Republicii Moldova.

An de an, guvernul României oferă mii de burse pentru liceeni, studenţii şi masteranzii basarabeni şi peste 1100 de locuri gratuite în taberele de odihnă din România. În domeniul Sănătăţii, doar la Institutul Mamei şi Copilului din Chişinău, au fost renovate 16 secţii cu bani ai cetăţenilor români, iar la Cahul a fost creat un Centru modern de Transfuzii. De asemenea, proiectul SMURD este în desfăşurare şi s-a reuşit salvarea a zeci de pacienti. În domeniul Culturii, au fost renovate Sala cu Orgă şi Muzeul Naţional de Arte, iar la Cahul se reconstruieşte Teatrul Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Excelenţa Sa DANIEL IONIŢĂ, ambasadorul României în Republica Moldova: „Fostul ambasador al SUA ştiţi ce spune, americanii fac drumuri, românii fac grădiniţe, iar moldovenii votează cu Rusia. Închei citatul."

La spectacolul de gală dedicat Zilei Culturii Naţionale, de la Sala cu Orgă, clădire renovată cu bani oferiţi de contribuabilii români, Ministerul Culturii de la Chişinău nu a invitat niciun reprezentant al ambasadei României.