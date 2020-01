În debutul discuțiilor, Monica BABUC și-a exprimat gratitudinea pentru tot sprijinul pe care Japonia îl acordă Republicii Moldova și s-a referit, în context, la succesul proiectelor „Kusanone” care au contribuit la ameliorarea infrastructurii din școli și grădinițe, la Grantul japonez pentru învățământul profesional tehnic, digitizarea fondului de carte a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova prin programul JICA, lansarea cu sprijinul Ambasadei a primei biblioteci mobile pentru copii din Republica Moldova, organizarea Festivalului Filmului Japonez, oferirea echipamentului tehnic pentru Palatul Național și Teatrul de Operă și Balet etc.

De asemenea, oficialul a menționat activitatea de pionierat a Fundației pentru relații moldo-japoneze în dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre, precum și importanța desfășurării activității antreprenorilor niponi în RM, precum cea a reprezentanțelor Sumitomo Electric Bordnetze, Fujikura, Metal Products și a încurajat participarea companiilor nipone în activitatea Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale din Republica Moldova, precum și parcului IT “Tekwill” care oferă condiții atractive pentru investitori străini.

La rândul său, E.S. Masanobu YOSHII și-a exprimat disponibilitatea aprofundării cooperării bilaterale, astfel încât cetățenii Republicii Moldova să beneficieze în continuare de programele și proiectele susținute de către Guvernul Japoniei.

Totodată, oficialii au discutat despre perspectivele de cooperare între cele două state, cu interes pentru dinamizarea contactelor interparlamentare, inclusiv utilizarea potențialului de cooperare la nivelul grupurilor de prietenie parlamentară între Legislativele celor două state. Astfel, au fost abordate mai multe aspecte privind lansarea unui dialog în cadrul organizațiilor interparlamentare, cum ar fi Uniunea Interparlamentară, în vederea discutării eventualelor poziții de interes comun.

La finalul discuțiilor, Monica BABUC a reiterat invitația adresată omologilor niponi de a vizita Republica Moldova, fapt care va contribui indispensabil la intensificarea relațiilor bilaterale, întrucât Japonia este unul dintre statele cu care Republica Moldova are relații fundamentate pe valori comune, prietenie și respect reciproc.