Potrivit lui, în ultimii 26 de ani toate cazurile de privatizare au fost o formă de furt a banilor statului. Deputatul propune ca înainte ca această companie să fie privatizată, să fie făcut un audit care să ofere informații clare despre starea de lucruri din interior, despre veniturile și activele companiei, relatează IPN.

„Până în momentul privatizării noi aducem companiile până la nivelul zero sau le falimentăm, ele intră în minus și după aceasta le scoatem la privatizare, sunt cumpărate pentru bănuți și încep să lucreze”, a declarat deputatul în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.

Vladimir Bolea spune că în cazul propunerii de privatizare a „Metalferos” există mai multe momente de clarificat, printre care faptul că această companie a fost una monopolistă. „În primul rând, noi trebuie să ne lămurim ce vindem. Noi vindem o întreprindere care nu va mai fi monopolistă, pentru că la nivel legislativ noi deja am exclus această posibilitate. Eu sper că vânzând această întreprindere noi nu vom călca pe aceeași greblă, având în vedere experiența anterioară de privatizare, noi vom expedia la întreprindere Curtea de Conturi pentru a face audit care ne va spune concret ce active sunt acolo, câți bani pe conturi are. Compania trebuia să aibă venituri și aceste venituri trebuie să fie dividendele statului. Noi trebuie să studiem ce vindem, ce avem noi ca stat”, susține Vladimir Bolea.

Comentatorul politic și economic Victor Ciobanu susține că întreprinderea „Metalferos” nu mai are active pentru că de-a lungul timpului a fost furată. În plus, dacă va deveni o companie privată, nimeni nu va mai putea avea vreo pretenție la această întreprindere. „Imaginați-vă acum că această companie nu mai este un monopol, ea nu mai deține 100% din piață, dar numai 50%. Aceasta, la fel, este o motivare interesantă. În plus, acum Guvernul resimte o mare presiune în legătură cu faptul că sunt mari probleme în aplicarea bugetului. Schema se închide minunat: pe de o parte, noi privatizăm compania, primim niște bani în buget, iar, pe de altă parte, businessul se duce și rămâne în familie”, a menționat comentatorul.

Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că în ultimii peste 20 de ani în Republica Moldova nu a existat niciun caz de privatizare în condiții normale. Totodată, expertul spune că întreprinderile de stat omoară orice concurență prin prezența lor pentru că interesele sunt foarte mari. „Când vorbesc de întreprinderi de stat, eu văd în primul rând cum banii noștri pleacă. (...) Această întreprindere a rămas cu golul covrigului pentru că tot venitul mergea către altă companie și aici trebuie să se implice și Centrul Național Anticorupție”, susține Ioniță.

Luni, 27 ianuarie, prim-ministrul Ion Chicu a anunțat că Guvernul va scoate la privatizare în perioada imediat următoare societatea pe acțiuni „Metalferos”, menționând că va fi „cu un monopol în țară mai puțin”.