După cum informează TRIBUNA, într-o postare pe o rețea de socializare, Igor Dodon a scris că l-a salutat pe înaltul oaspete în țara noastră. „Am remarcat intensitatea dialogului politico-diplomatic moldo-maghiar care constituie un semnal de consolidare a relațiilor dintre statele noastre.

În context, am remarcat impulsionarea cooperării moldo-maghiare pe linie parlamentară, în contextul vizitei realizate în Ungaria a Președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Am exprimat gratitudine pentru menţinerea Moldovei în lista statelor prioritare pentru asistenţă a Ungariei, țară care a realizat în Republica Moldova peste 40 de proiecte în scopul promovării şi aprofundării cooperării economice şi politice. Totodată, am pledat pentru dinamizarea schimburilor comerciale. După valoarea volumului schimburilor comerciale, Ungaria se situează pe locul 13 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 1,42% în comerțul total al țării noastre.

În context, am menționat că actuala guvernare are o agendă ambițioasă de investiții în infrastructură și am încurajat agenții economici din Ungaria să participe în aceste proiecte”, a scris șeful statului. Potrivit lui, pe finalul întrevederii a salutat disponibilitatea Prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de a efectua o vizită în Moldova în luna martie curent și a lansat inițiativa de a semna în cadrul acestei vizite un Acord de colaborare strategică dintre statele noastre.