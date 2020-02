„Pentru a câștiga în aceste alegeri, trebuie să mergem uniți, trebuie să mobilizăm diaspora și pe cei de acasă. Nu avem încă o decizie referitor la un anumit candidat. Am avut discuții cu colegii de la PPDA. Ei au venit cu ideea unui candidat apartinic. Noi suntem deschiși pentru aceste discuții, dar întrebarea este cine poate fi acel candidat apartinic, care în mai puțin de un an să devină cunoscut, să obțină notorietate”, a declarat Maia Sandu, la Bruxelles, în cadrul unei întrevederi cu diaspora.

Liderul PAS a mai menționat că rezultatele votului vor fi la limită și din acest motiv e nevoie de o mobilizare totală a forțelor de centru-dreapta.

„Va fi greu să câștigăm, chiar dacă ultimul sondaj credibil arată că eu sunt la nivel cu Igor Dodon. Anume acesta este motivul pentru care a demis Guvernul. Dacă alegerile prezidențiale nu erau în acest an, atunci Guvernul avea șansa să supraviețuiască o perioadă mai îndelungată. Dodon nu a vrut să-și asume o descreștere a sa și o creșterea a mea. Mai avem timp pentru discuții. E foarte important să asigurăm unitatea pe centru-dreapta și vom face tot posibilul ca această unitate să existe. Pentru că altfel pierdem cu toții și trebuie să realizăm acest lucru”.

Fostul premier a mai menționat că mizează, în primul rând, pe PPDA, dar poartă discuții și cu Mișcarea Unirea.

„Noi ne adresăm PPDA, care sunt partenerii noștri de bloc. Am mers în alegeri împreună. Discutăm cu Mișcarea Unirea, care încearcă să se creeze, să ia foc. Și cam pe aici discuțiile. Mai este Partidul Unității Naționale, care e la început de cale… Cei de acolo sunt mai puțin deschiși pentru discuții. Dar noi lăsăm ușa deschisă. PD trebuie să se clarifice dacă vrea să fie partid proeuropean, dacă vrea să folosească șansa de a se transforma și să ajungă partid proeuropean sau dacă vrea să rămână, să devină partid pro-Dodon. Și cam acestea sunt partidele de centru-dreapta”, a subliniat Maia Sandu.