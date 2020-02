Totodată, cei doi au vorbit despre semnarea unui Pact de neagresiune între forțele politice de centru-dreapta.

Potrivit textului Pactului, părțile semnatare „se vor abține de la critici sau atacuri reciproce în spațiul public la adresa partidelor ori a reprezentanților/exponenților partidelor semnatare ale prezentului Pact”, scopul fiind câștigarea alegerilor prezidențiale de către forțele de dreapta.

Deputatul Platformei DA Alexandru Slusari consideră, însă, că un pact de neagresiune se semnează atunci când a existat agresiune. „Din partea noastră nu a existat agresiune. Cu PAS colaborăm în Parlament, dar avem anumite neînțelegeri doctrinare. Am avut anumite divergențe și în cadrul alegeilor locale, altfel am văzut situația cu cedarea puterii și am spus deschis acest lucru. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, după nu am intrat în conflict cu atacuri. Adevărul nu trebuie să fie tratat ca agresiune”, a declarat deputatul pentru UNIMEDIA.

Alexandr Slusari crede că nici din partea PAS nu au avut loc atacuri la adresa Platformei DA. Totuși, spune el, PAS ar fi bine să își retragă candidatul pentru alegerile parlamentare pentru circumscripția Hîncești și să îl susțină pe Grigore Cobzac, așa cum a făcut și Platforma DA.

Inițial, propunerea Platformei DA era ca la alegerile de pe circumscripția Hîncești să fie înaintat Grigore Cobzac, cel care a ocupat locul II la alegerile din februarie anul trecut, însă PAS, al cărui exponent fusese, a anunțat că acesta a refuzat oferta. Ulterior, Cobzac a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate, motivul oficial invocat fiind „nerespectarea disciplinei în partid”.

Anterior. Vlad Țurcanu, candidatul Partidului Unității Naționale, a anunțat că se retrage din cursa electorală în favoarea lui Grigore Cobzac.