Reuniunea din acest an se va axa pe numeroasele provocări la adresa securității globale. Vor fi discutate perspectivele securității europene, stabilității strategice, reglementarea conflictului din Orientul Mijlociu, problema Cosmosului, schimbările climatice etc.

Principala îngrijorare care se conține în raportul de securitate 2020, documentul ce dă tonul conferinței de securitate de la Munchen, se referă la faptul că "lumea devine tot mai puțin vestică". Avându-se în vedere că lumea în ansamblu, dar cu precădere Vestul, începe să-și piardă valorile si direcția strategică.

Conferința de Securitate de la Munchen are loc anual, în luna februarie, începând cu anul 1963.

La acest forum independent participă șefi de stat și de guverne, miniștri de Externe și ai Apărării, reprezentanți ai organizațiilor economice, jurnaliști. Decidenții politici procedează aici la un schimb de opinii cu privire la securitatea internațională, sunt evaluate amenințările la adresa securității globale și sunt analizați factorii de risc regionali și globali.